Usurpó una casa en Cañadón Seco e incitó en las redes a ocupar otras viviendas

Caleta Olivia

Una mujer identificada como Ana Barrionuevo, usurpó este mediodía una de las viviendas que construyó la Comisión de Fomento e incitó a través de las redes, la ocupación de otras tres viviendas.

Las casas, que se construyeron con fondos de la comuna, aún no estaban adjudicadas, aunque estaban en un 90 por ciento terminada.

Según datos recabados, tras ocupar las propiedades, Barrionuevo incitó a través de las redes sociales que se ocupen el resto de las viviendas: «chicas, las que estén necesitando casas, vengan a apoyarme para que no se las den a cualquiera. «Yo voy a pelear por todas ustedes para que también tengan una casa. Es una vergüenza que estén terminadas y no las entreguen. Tienen todo, termotanque, sanitarios, cocina , mesada y hasta gas. Solo falta conectar la electricidad al pilar y ya está», incitaba a través de audios por washapp.

Barrionuevo, había encabezado en la semana una caravana en Cañadón Seco, contra el presidente de la Comisión de Fomento Jorge Soloaga, denunciado por una presunta denuncia por acoso.

Desde la comuna se realizó la denuncia en la comisaría y al lugar arribaron efectivos quienes constataron la usurpación.

En tanto, Barrionuevo declaró en medios radiales que se encuentra «en situación de calle, que es empleada del estado provincial pero no percibe su sueldo, solo 7 mil pesos de ayuda que brinda esa comuna», detalló.

De acuerdo a datos recabados, la mujer es asistida por la comuna con ayuda económica y social y también se le realizó un mejoramiento habitacional integral en el lugar donde habitaba, y una vez culminada esa obra decidió irse de la zona. Asimismo fue empleada provincial dependiente del Ministerio de Salud y fuentes del organismo aseguraron que hizo «abandono de servicio y posteriormente cesanteada».

En tanto, fuentes policiales aseguraron que Ana Laura Barrionuevo, la mujer que usurpó una de las viviendas se encuentra imputada en orden al delito de infracción a la Ley 23.737, (estupefacientes) en virtud que el 13 de junio del 2019 alrededor de las nueve de la noche intento ingresar comestible para el detenido judicial Nicolás Eduardo García Rubino, quien se hallaba detenido por infracción a la Ley 23.737, a raíz de una investigación de Gendarmería Nacional Argentina, quienes lograron desbaratar una banda dedicada al transporte, acopio, fraccionamiento y distribución de estupefacientes con nexos en la Provincia de Mendoza.

Las fuentes consultadas detallaron que la droga a Caleta Olivia era enviada por encomienda desde Guaymallen y quien para esa fecha se encontraba alojado en la Comisaría Cañadón Seco.

Al momento de ser inspeccionado la comida entregada por Barrionuevo, se constató en su interior un envoltorio de clorhidrato de cocaína, con un pesaje de 3,2 grs, el que era destinado para García Rubino.

En la requisa, en la comisaría se constató también que entre las prendas de vestir de Ana Barrionuevo, poseía un envoltorio de marihuana con un pesaje total de 19,5 grs, quedando aprehendida a disposición del Juzgado Federal de Caleta Olivia. Posteriormente recuperó la libertad. (Foto: Diario El Patagónico)