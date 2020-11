La Educación Técnica en un momento clave

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Desde la Asociación de Maestros Mayor de Obras, Técnicos y Afines de la Zona Norte de Santa Cruz -AMMOTEC- en la persona del Prof. Héctor Villegas, se dio a conocer la preocupación por la educación técnica en la provincia, atento a la imposibilidad del dictado de clases presenciales por la pandemia que azota al mundo en general, y nuestros estudiantes en particular.

Sobre el tema Villegas indico que se han articulado comunicaciones con los responsables de la Delegación del Colegio Profesional de Técnicos de la Zona Norte, en la persona de los Tec. Carlos Villagrán, Rosana Paredes y Juan Carlos Oviedo, con el objetivo de peticionar a esa institución la posibilidad de ponerse a disposición del Consejo Provincial de Educación y la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, y colaborar en lo que las autoridades estimen necesario para lograr la mejor salida para los futuros egresados que deben mínimamente tener sus practicas antes de la culminación del presente ciclo lectivo y sumar así nuevos saberes a los ya incorporados de manera virtual, apoyando las medidas que sabemos están ejecutándose desde los equipos directivos de las escuelas técnicas.

También se pretende pedir al CPT que posibilite un encuentro virtual, para interiorizarnos de las acciones que sobre el particular se hayan facilitado desde el CPT Central en Río Gallegos, que sabemos está al tanto del tema.

Sobre este punto aclaró el profesor que hay dos docentes de Caleta Olivia que colaboran con la Comisión de los Técnicos a nivel provincial y que han tenido una destacada actuación en el tema educativo, incluso desde antes de la aparición de esta pandemia, los profesores Cesar Córdoba y Robinson Aguayo, cuyas opiniones entiende serian de suma importancia a la hora de ayudar tanto a las autoridades como a los alumnos de todas las escuelas de ETP.

Egresados

Se espera que durante la semana en curso surjan novedades de importancia sobre este tema que no es menor, si se tiene en cuenta que muchos de los futuros egresados se deberán incorporar al campo laboral, y otros seguramente continuaran estudios terciarios y/o universitarios.

A nivel nacional ya se vienen tomando medidas al respecto anunciadas por el Ministro Nicolás Trotta, y se ha liberado a las jurisdicciones para incluso prolongar el ciclo lectivo de acuerdo a los avances ya logrados, y en este sentido sabemos que desde la Dirección Provincial a cargo del Ing. Rodrigo Gojan, se ha trabajado desde el inicio mismo de la situación, lo que arroja tranquilidad sobre el posible desenlace para el año en curso.

De todos modos Villegas entiende que seguramente el Colegio Profesional de Técnicos deberá ponerse a disposición para ayudar de manera efectiva a las autoridades, razón por la cual se ha entregado al titular de AMMOTEC, el MMO Luis Aguilar, una petición formal compuesta de cuatro ejes para su elevación al CPT Zona Norte y posterior discusión en el marco que estime corresponder, donde se incluye además el rol de los técnicos en el COPETyP – Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción, ya que puertas adentro, zona norte realiza una fuerte autocritica por la pasividad de la máxima institución técnica ante la dinámica de trabajo que se impone desde los organismos provinciales y que entienden, no se ha mostrado el compromiso de épocas anteriores.

Por último el Prof. Villegas se refirió al Núcleo de Formación Integral de Soberanía Laboral y Productiva recientemente anunciado por autoridades provinciales y por el Tec. Luis Velazquez, con epicentro en la ciudad de Caleta Olivia y que parte de reforzar las Tecnicaturas Superiores en Minería y Petróleo, brindando una instancia más de formación superior a los técnicos egresados de las escuelas industriales de Santa Cruz.

Sobre el particular indicó que es una iniciativa innovadora y que involucra a una amplia franja de la educación técnico profesional donde instituciones como el CPT ZN y AMMOTEC deberán acompañar y colaborar en lo que este dentro de sus posibilidades.