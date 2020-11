Senadora María Belén Tapia dijo que en el presupuesto 2021 el gobierno supone que habrá una inflación del 29% y un dólar que estará a ciento dos pesos.

Facebook Twitter

Pico Truncado

En el programa «La tarde de Nativa» por Radio Nativa – MÁS RADIO 95.7 Mhz. de la ciudad de Pico Truncado, entrevistaron a la Senadora Nacional por la Provincia de Santa Cruz la Ing. María Belén Tapia, quien se refirió sobre la actualidad de la Cámara de Senadores y los proyectos que se encuentran trabajando en estos momentos, durante la entrevista de ayer la Senadora se encontraba en la Sesión donde se estaba tratando el presupuesto 2.021 al momento que fue entrevistada.

En la entrevista señaló que «en estos momentos me encuentro trabajando desde mi casa en Puerto San Julián en la Sesión de la Cámara donde se esta tratando el Presupuesto 2.021, donde en el proyecto que presenta el ejecutivo nacional calcula una proyección de la inflación del 29%, con un dólar oficial de ciento dos pesos, estos son cálculos que ellos incluyen dentro del presupuesto. En la realidad todo esto está por verse, porque hay que ver cómo termina la inflación acumulada de este año, dado todo en este contexto, que es una situación totalmente atípica y extraordinaria. Lo Importante en este presupuesto para nosotros son algunas obras que son plurianuales para Santa Cruz, que nos sorprenden cuando escuchas esos números son rimbombantes, pero que ojala se puedan llegar a dar. Para el año que viene seria una inversión del 10% de lo presupuestado, como le digo, de acá al 2023».

«Para Santa Cruz hay varias obras, como en el Interconectado que une las localidades de Comandante Luis Piedra Buena a San Julián y de San Julián a Gobernador Gregores, esto será en dos tramos, aclaro que todo esto es para hacerlo de acá al año 2023, donde el año que viene seria una inversión del 10 por ciento», dijo.

Consideró que «también hay redes de fibra óptica para todo el territorio de la provincia y hay un par de cosas que ahora quiero consultar porque no me queda claro,(es que estaba en la Sesión de la Cámara) porque por ejemplo hasta ahora hablan de restauración de catorce Sedes de regiones y no se a que se refieren. No explican que localidades son y demás. Después hay otras obras como Hospitales, pero lamentablemente Pico Truncado quedo afuera de toda obra importante que pudiera venir, pero bueno yo represento a la provincia completa, así que también voy a estar consultando al respecto».

Obras

«Sobre las obras de Hospitales serian para las localidades de 28 de Noviembre, Gobernador Gregores y de Los Antiguos, que también hace un tiempo vienen con problemas con esta última localidad», indicó.

Además sostuvo que «sobre el Hospital de Truncado no hay nada hasta el momento, aclaro que yo no estoy en la comisión de presupuesto pero de todos modos ingresó por la cámara de Diputados y la primera tarea la tuvieron ellos (por el oficialismo). Ahí salió una gran foto de todos los funcionarios que intervinieron, eso fue en un diario capitalino de nuestra provincia. Aduciéndose el logro de este presupuesto. ¡Qué ojala sea así!…»

«Entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con la deuda los apoyamos hasta el momento, inclusive la semana pasada le dimos sanción a la Ley de Defensa de los activos del fondo de garantía y sustentabilidad, que por supuesto le incumbe también a nuestra provincia, porque tiene una deuda de 481 millones con el fondo de garantía y sustentabilidad, el SIPA. Que tiene la posibilidad de refinanciarlo ahora, así que como oposición estamos haciendo un trabajo bastante coherente y responsable, porque sabemos la situación crítica que está atravesando no solamente nuestro país, sino que el mundo entero. De repente se ha detenido toda la producción en todo sentido, es como que bajaron la llave de luz y ahí quedo todo parado».

«Sabemos que va a costar mucho remontar esto que está sucediendo. Así que esa Ley la apoyamos y tiene algo importante que es un anexo donde se crea un fideicomiso para emprendimientos productivos, que como oposición lo único que hicimos fue que se federalice más, que se tengan en cuenta los municipios. Pero bueno, al final de cuenta no logramos que se modifiquen esos artículos, entonces el Poder Ejecutivo va a tener la discrecionalidad para repartir estos emprendimientos productivos».

Vacunas

Asimismo opinó que «con respecto a la Ley de vacunación, en realidad era una ley que declaraba el interés de todos lo que es la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas de Covid-19. En mi caso junto con otra Senadora presentamos un dictamen por minoría que considerábamos, que todo lo que había venido de Diputado, vimos que había varios artículos que dejaban liberado al azar muchas cuestiones que tenían que ver con la seguridad, la eficacia y la inocuidad de la vacuna. Y la idea era sobre a quien había que ir a reclamarle si algo sale mal, porque pedían soberanía y ser juzgado en los países donde están los laboratorios, o sea había una serie de cuestiones que implicaban como cierto blindaje hacia los laboratorios. Esto a nosotros mínimamente nos produjo dudas. Así que presentamos un despacho por minoría pidiendo, entre otras cosas por ejemplo, si las vacunas que íbamos a comprar una vacuna debería ser en los países donde existen agencias donde pre certifiquen a las vacunas, llámese Estados Unidos, la Unión Europea, etc. Que ahí si el ALMAT tenía treinta días para verificar sobre la eficacia de la vacuna. Pero por lo contrario si venía de otros países como China y Rusia, que no tienen certificación mundial se le dé a los mensos ciento ochenta días al ALMAT para que recién pueda tomar esa decisión de utilizarlas, cosa que ahora estamos viendo que todos los especialistas dicen que eso es lo único que les genera ruido. Al menos que se dé esto porque ya nos aseguraron la vacuna de Rusia. Rusia no tiene una agencia, es más, ellos van a probar en sus ciudadanos a finales del mes de enero la vacuna. Donde entre otras cosas no la hace obligatoria. Nosotros la vamos a estar probando hacia fines de diciembre y principio de enero y el Ministerio de Salud ya dijo que iba a ser obligatorio».

«Así que todas estas cosas nosotros queríamos que quedaran claras en la Ley que ya se sancionó, y también no logramos hacerlo porque los números son muy abismales a la hora de votar en el senado. El Frente de Todos tiene 42 Senadores, que sacan las leyes a su manera, la verdad que fue una tristeza pero hoy por hoy también deben estar preocupados por haber apurado esa ley».

Señaló también que «sobre la obligatoriedad de la vacunación, hay una ley que es la 27.491 que se sanciono en diciembre del 2.018, donde habla que el Ministerio de Salud de la Nación es la autoridad competente en cuestiones Sanitarias y tiene la potestad en caso de emergencia sanitaria, como la que vivimos. Entonces puede decidir sobre la obligatoriedad de las vacunas. Hace dos semanas nosotros estuvimos en reunión de comisión donde yo integro la comisión de salud, y el funcionario que nos visito del Ministerio nos confirmo que las vacunas van a ser obligatorias».

Finalmente indicó que «ahora lo que esperamos es la reglamentación de la ley en los próximos días. Yo voy a estar presentando algo respecto de la obligatoriedad, por supuesto que ya estamos trabajando con mi equipo para la fundamentación de este proyecto, dado que hay tantas falencias y fases que se están salteando, en la elaboración de la vacuna, vamos a pedir que mínimamente la gente voluntariamente acuda a vacunarse. Veremos si apelamos a la buena voluntad de los senadores del oficialismo para que nos acompañen con ese proyecto».