Preparan un tráiler móvil para sumar una nueva instancia para la detección de casos positivos de Covid-19

Caleta Olivia

Esta mañana, el intendente Fernando Cotillo, junto a miembros del COE y el coordinador del Ministerio de Salud en zona norte Dr. Leonardo Riera, mantuvieron un encuentro para definir aspectos de logística y funcionamiento de esta nueva alternativa de detección, que contribuirá en la acción del Plan Detectar ante el crecimiento de casos en la ciudad.

«Estamos viendo que la demanda en el «Detectar» es cada vez mayor y queda gente que no puede llegar a hisoparse en el día y pasa para el día siguiente, esto es una iniciativa del Municipio de buscar una alternativa, me lo plantearon y me pareció una excelente idea conseguir algo que sea movible», aseguró el Dr. Riera.

Una vez definido el recurso humano entre otros puntos, la idea será montar un centro de detección móvil que tenga la capacidad de cubrir los horarios fuera de aquellos que corresponden al funcionamiento del Plan Detectar, y que la población pueda asistir solicitando turnos de forma telefónica.

«Esta reunión es para valorar que recurso humano necesitamos, colaboración del Colegio de Bioquímicos para que nos lean los test en todos los horarios que esto esté funcionando, es un poco complejo armarlo pero la idea es que para este fin de semana o la semana que viene ya podamos arrancar», añadió el representante de salud.

También informó que hay un compromiso de garantizar la disponibilidad de insumos para todos estos dispositivos, considerando que detectar y aislar es la principal herramienta frente a la pandemia.

En cuanto al recurso humano, sostuvo que hoy está llegando a Rio Gallegos una delegación de la provincia de Buenos Aires con profesionales médicos. En este caso, explicó que arribaran tres equipos de terapistas, dos para Rio Gallegos y uno para Caleta Olivia, para dar un descanso y ayudar a la gente de terapia.