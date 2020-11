Hay una actitud golpista: PJ de Cañadón Seco advierte sobre «falsa denuncia y golpismo»

Facebook Twitter

Cañadón Seco

El vocero de prensa del Consejo de Localidad del PJ de Cañadón Seco, Luis Galarza, sostuvo que la denuncia de acoso que hizo una mujer de esa localidad contra el Presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Soloaga, tiene un solo objetivo y es político.

Y utilizando herramientas que fueron creadas con objetivos nobles, realizan falsas denuncias vaciando de contenido el sentido de esos instrumentos.

Galarza señaló que: «cuando uno está en política y tiene responsabilidades no puede admitir bajo ninguna circunstancia la anti-política y el golpe a la democracia.

Además, afirmó: «queda claro y de manifiesto que detrás de ella hay una actitud golpista de un sector político de la oposición que en las últimas elecciones recibió el rechazo del 80% de la gente y ahora, de manera solapada, procura armar una causa sumando nefastos actores de otras localidades.

«Hoy buscan llevarse puesta una decisión popular, pero se olvidan que nosotros no llegamos solos, sino con el apoyo mayoritario de los vecinos», resaltó.

«Llegamos con el proyecto que transformó Cañadón, con propuestas, con mucho trabajo, esfuerzo y, por sobre todas las cosas, con el acompañamiento y la confianza de la gente».

En consecuencia, advirtió. «no vamos a defraudar por nada ni por nadie a todos los vecinos que quieren un buen porvenir para Cañadón Seco… Por eso no vamos a permitir de ninguna manera que se pretenda quebrar la voluntad de un pueblo…