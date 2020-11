Termap sigue aportando toda su energía para luchar contra la pandemia

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La Empresa Termap realizó una importante donación de insumos técnicos y de protección personal para el programa Detectar de Caleta Olivia por un monto cercano a los 600 mil pesos.



Se trata de una de las donaciones que integran el plan de responsabilidad social de le empresa que brinda servicios de recepción, almacenaje y embarque de petróleo en la Cuenca del Golfo San Jorge, con bases en las ciudades de Comodoro y Caleta Olivia, con altos estándares de calidad y seguridad.

El referente de la empresa, Marcelo Vilche, resaltó que Termap está hace 25 años operando en Caleta Olivia y «siempre hemos estado comprometidos con los requerimientos de la sociedad, clubes, organizaciones de todo tipo y en este marco de la pandemia poniendo foco en lo que es salud».

En el marco de su programa de responsabilidad social Termap colaboró con el Comando de Operaciones de Emergencia (COE) con insumos tecnológicos y elementos de protección personal para el personal de salud, «porque vemos que es lo que más se requiere para la contención de esta pandemia».

La donación comprendió impresoras láser, notebooks, máscaras, camisolines y demás elementos de protección personal para unas 100 personas, dirigidos al equipo del Programa Detectar por un monto superior a los 600 mil pesos.

«Como lo venimos haciendo desde el inicio de la pandemia, desde Termap seguiremos aportando toda la energía necesaria para transitar esta difícil situación que nos toca vivir a todos», expresaron desde la empresa.

El intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, resaltó la donación recibida y expresó que «todo suma, para la gente que está trabajando, que está más expuesta que otras, no hay insumo que alcance, porque se va duplicando todo día a día».

Explicó que para realizar el seguimiento se requiere como mínimo una computadora por cada uno y este mes se planea avanzar con cuatro centros del programa Detectar, dos en escuelas y dos móviles, de modo que la donación recibida es de suma importancia para contar con el equipamiento necesario. Así, la ciudad se preparara para enfrentar el pico de la pandemia que se cree llegaría en diciembre. «Bienvenidos todos lo que aportan, es un trabajo colectivo, no hay intereses particulares, nadie se va a salvar solo», expresó el intendente.

En el desempeño de su tarea Termap dedica vital atención en su responsabilidad con colaboradores y las comunidades en las que trabaja y en ese marco se concretó esta importante donación de insumos médico-sanitarios al Comité Operativo de Emergencia de la Municipalidad de Caleta Olivia en el marco de la contención de la pandemia de Covid-19.

Termap trabaja bajo un programa de Responsabilidad Social y Sustentabilidad denominado «Futuro Compartido» que establece las líneas de acción, recursos técnicos y humanos que se destinan a las áreas de Educación, Salud y Ambiente.

Estos 3 ejes tienen una planificación anual y se adaptan en función de las necesidades que surgen de la realidad, por eso este año el foco está puesto en la salud.

Otros aportes y donaciones a lo largo de este año

Equipamiento para entrenar al personal médico y enfermeros de la sala de atención Primaria de Caleta Córdova en el uso de desfibrilador y RCP

La Dra. Nora Montecino, coordinadora CAPS Caleta Córdova, resaltó que en los centros de salud los insumos básicos están asegurados por el presupuesto de la institución, pero hay otros insumos, como instrumentales y aparatología especial que sería casi imposible de adquirir sin el apoyo de empresas como Termap.

«Es muy importante esta acción social para los que integramos estos servicios. Nos ayudan y ayudamos; nosotros al recibir estos insumos o colaboraciones lo devolvemos a la comunidad, a nuestros pacientes, al barrio, mediante tarea, talleres, atenciones o servicios especializados», sostuvo.

Explicó que el CAPS cuenta con un desfibrilador de última generación, gracias a Termap y sostuvo que «de no ser por la donación nunca dispondríamos de este aparato tan importante». Destacó que es el único en el barrio y está a disposición de toda la comunidad. «Ahora con esta nueva adquisición del equipo de RCP (torso) y entrenador, permitirán realizar talleres de RCP en las escuelas, en el club y en la Unión Vecinal». Explicó que capacitarán a las personas que lo requieran.

Expresó su reconocimiento y gratitud a los Directivos de la empresa Termap que tienen la consideración y permiten la realización de estos actos solidarios para las instituciones que lo necesitan.

Gafas de seguridad para el personal médico de Sanatorio La Española

Los equipos donados fueron destinados al área más crítica del sanatorio, la terapia intensiva para portadores de Covid-19. «El servicio más sensible, más doloroso y estresante, en donde los profesionales de la salud ponen lo mejor de sí, salvando vidas, arriesgando la propia, lo que nos lleva a destacar el inmenso valor de nuestro recurso humano muchas veces no reconocido», expresaron desde la Asociación Española y agradecieron la donación de los equipos de protección ocular por parte de Termap.

Señalaron que en el contexto actual las mutuales atraviesan un problema serio de financiamiento, por lo que «el acompañamiento desinteresado de empresas como Termap nos alienta para continuar siendo una organización solidaria capaz de resolver las necesidades de las personas desde la ayuda mutua en donde la solidaridad como principio fundamental es determinante al momento de lograr un sistema de salud verdaderamente inclusivo».

Finalmente en la nota enviada a las autoridades de la empresa resaltaron que «la determinación de Termap para asumir compromisos sociales nos permite seguir soñando con un mundo mejor bajo la premisa de Recibir para compartir».

Columnas de luz para iluminación del campo de hockey del Club Náutico De Rada Tilly

La empresa TERMAP, también en el marco de su programa de RSE, donó al Club Naútico y Deportivo Rada Tilly 6 Columnas para la Iluminación del campo de Juego de Hockey, que de este modo podrá ampliar la oferta de servicios a los socios y realizar eventos nocturnos.

El referente del Club Naútico y Deportivo Rada Tilly, Juan Manuel Koroluk, agradeció la donación de TERMAP y consideró que «hay varios motivos por los cuales para las empresas en general puede ser importante e interesante colaborar con instituciones deportivas», dado que son un buen canal para desarrollar la acción social, y a través de ella también la salud, el bienestar y la motivación.

Destacó la importancia de esta donación por parte de la empresa dado que ayuda a enriquecer la relación con el entorno y los distintos grupos de interés.

Koroluk explicó que el club se financia básicamente con el aporte de la cuota de los socios activos, que en este momento ascienden a unos 450, y con ellos se cubren los gastos corrientes y operativos. «Nos sería imposible avanzar con infraestructura sin la colaboración y el aporte tanto del Estado (en sus tres niveles) como de empresas de la zona», aseguró.

Precisó que con estas 6 columnas para la iluminación del campo de Juego de Hockey se podrá extender el horario de entrenamiento, mejorando la oferta deportiva a diferentes sectores de la sociedad, además de posibilitar la realización de eventos competitivos nocturnos.

Bienes y consumibles de uso médico / sanitarios para los municipios de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia

Todas estas donaciones se suman a los aportes que Termap realizó desde el inicio de la pandemia, para solidarizarse con los municipios de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Asimismo, en los meses de marzo y abril, atendiendo a los requerimientos por parte de los Intendentes para ayudar a las instituciones de salud de las respectivas ciudades, Termap donó 2 equipos de Videolaringoscopio y 3 equipos de Presión Negativa para el Municipio de Comodoro Rivadavia que sumaban un total de $1.000.000. La misma suma de dinero fue entregada al Municipio de Caleta Olivia para la compra de Bienes y Consumibles de uso médico / sanitarios necesarias para armar centros de campaña para atención médica de la Pandemia. En nombre del Comité Operativo de Emergencia de la Municipalidad de Caleta Olivia, agradecieron la activa participación de Termap en el contexto de la responsabilidad social y empresarial, en el momento más crítico que nos toca vivir como sociedad. Por otra parte, el Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, agradeció la excelente predisposición por parte de la Empresa, entendiendo que la actual emergencia Sanitaria (COVID 19) nos involucra a todos.