Polo Obrero: el «modelo» de Potenciar la Precarización Laboral

Caleta Olivia

«El intendente Cotillo junto con Alicia Kirchner, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo anunciaron la firma de un Convenio que Potencia la precarización laboral de los cooperativistas y planes sociales que llevaban muchos años luchando por el Pase Planta Permanente, los pagos en tiempo y forma y por los aumentos de los montos de los sueldos que los mantuvo siempre en los márgenes de la pobreza y la indigencia», manifestaron desde el Polo Obrero.

A través de un comunicado de prensa expresaron que «la incorporación al plan «POTENCIAR TRABAJO» no solo potencia la precarización laboral y la incertidumbre, sino que, ancla la política del modelo nacional basada en un ajuste agudo sobre la clase trabajadora mientras por otro lado paga los intereses de una deuda usuraria, sin investigar absolutamente nada, votada la toma de deuda en sintonía con CAMBIEMOS, SOMOS TODOS actualmente prioriza al poder financiero antes que poner a disposición del pueblo los fondos nacionales y la explotación de los recursos, todo lo contrario a esto, subsidia a las petroleras y perdona retenciones a las mineras».

«Este programa social no tiene como objetivo mejorar el empleo, no genera nuevas propuestas, ya conocemos que los planes y cooperativas de Caleta Olivia se sostenían con aportes de provincia, del llamado programa UNIRSE que fue creado con fondos mineros».

Agregan que «entre otras cosas de aquí también salía una mísera suma de 72mil pesos para cubrir 40 becas que el ex intendente Facundo Prades tenía suspendidas, y figuraban 15 millones de pesos para pagar planes y cooperativas que tienen las siguientes características, muchos de ellos son ex empleados de la empresa EMPASA que se ocupaba en remediación ambiental en el sector petrolero, desocupados de la minera 3 cerros, Plan 1840, 70/30 entre otros trabajadores municipales precarizados que se fueron sumando en estos últimos 20 años y que este Convenio viene a profundizar».

«El avance de este modelo, ha llegado a los contratados que fueron despedidos por Cotillo, y a los que están en planta permanente que no cobran sus sueldos en tiempo y forma, que cobran sus aguinaldos a cuenta gotas, y que no regularizan sus aportes de seguridad social lo cual garantizaría una obra social eficiente y una jubilación digna», opinaron.

Fondos mineros

«Es necesario abrir los libros del municipio, que se sepa el destino de estos fondos, los planes y cooperativas van a pasar al Potenciar Trabajo, ya que ahora serán parte de una nómina de programas que pagara Nación a través de Desarrollo Social a cargo del Ministro Arroyo. ¿Qué van a hacer con los 15 millones que viene de provincia? ¿Van a solucionar el problema de los sueldos municipales? ¿Van a usar esos fondos para cubrir las demandas de las organizaciones sociales que estamos en la primera línea contra el hambre y la miseria? ¿Van a asistir con alimentos a todos los comedores y merenderos? ¿Van a dar apertura a Becas para les jóvenes y adolescentes, que les permita garantizar su conectividad para que puedan seguir estudiando?», aseveraron.

Añadieron que «el modelo profundiza sus políticas siempre dejando de lado las demandas esenciales de la clase trabajadora. La canasta básica aumentó 3,8% en septiembre y una familia tipo necesitó $47.216 para no ser pobre. Son datos del Indec y marca una diferencia de un 1 punto porcentual más en comparación con la inflación de ese mes. La canasta de indigencia subió a 19.430 pesos. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-43-149«.

«El ingreso al Potenciar Trabajo que solo festejan Cotillo y Alicia es perpetuar la pobreza y a indigencia».

Desde el Polo Obrero plantean:

1) Pase a Planta Permanente de todos los compañeros precarizados que ya venían cumpliendo funciones en el Municipio bajo distintas modalidades de Planes y Cooperativas.

2) Un Plan de Remediación Ambiental a cargo de operadoras mineras y petroleras para generar TRABAJO GENUINO para miles de jóvenes desocupados en la zona norte de Santa Cruz.

3) Llamamos a todos los compañeros desocupados y precarizados a organizarse para evitar que nos sigan hundiendo en la miseria.