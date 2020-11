La diputada nacional Roxana Reyes solicitó obras para Puerto Deseado

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La diputada nacional Roxana Reyes presentó un proyecto de resolución en el Congreso para solicitarle al ministerio de Obras Públicas que incorpore en el programa «Argentina Hace» obras de infraestructura para la localidad de Puerto Deseado.

«Con este proyecto buscamos potenciar el desarrollo productivo de la zona norte de nuestra provincia. Son obras vitales que hace décadas están siendo postergadas por el gobierno provincial» sostuvo Reyes.

Las obras que reclama la legisladora de la UCR para Puerto Deseado son la ampliación y la remodelación del muelle, la puesta en valor del Faro de Cabo Blanco y la remodelación del aeródromo.

«Debemos asumir la responsabilidad de fortalecer los polos productivos de la región, y sin dudas Puerto Deseado es uno de ellos, ya que es la puerta de salida al mundo de los productos de origen santacruceño. Pero a pesar de esta característica, las condiciones de su puerto son deplorables. Hace años que no recibe ningún tipo de mantenimiento» explicó Reyes.

En cuanto al Faro Cabo Blanco, que cumplirá 103 años este próximo 11 de noviembre, se trata un monumento histórico para la comunidad marítima Argentina y un instrumento de señalización muy importante en la latitud sur del golfo San Jorge con una importante relevancia para el desarrollo del turismo como también para la navegación marítima cercana a las cosas de la provincia.

«La localidad de Puerto Deseado, sólo en el 2019, exportó valores u$s 1.611 millones en derivados de la actividad minera, u$s 323 millones producto de la actividad pesquera y u$s 19 millones producto de la actividad avícola. Esto demuestra su capacidad de generar divisas y su potencialidad de valor agregado. Resulta vital modernizar sus instalaciones», detalló la legisladora radical.

En cuanto al aeródromo, Reyes consideró que es una obra necesaria no sólo para Puerto Deseado sino para toda la provincia. «En primer lugar aumentaremos la conectividad interna, sumado a que podríamos facilitar la exportación de minerales y fomentar el desarrollo del turismo en la zona norte» señaló.

Por último, Reyes recordó los proyectos que ya había presentado para estimular la actividad económica de la localidad, como el reembolso para puertos patagónicos y el pedido para que LADE retome los vuelos a las localidades del interior.

«Estas iniciativas surgen de un trabajo en conjunto con el concejal Santiago Aberastain y el ex concejal Juan Raúl Martínez, quienes constantemente están presentando iniciativas y propuestas para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Puerto Deseado. Es importante resaltar el compromiso de dos jóvenes legisladores con su localidad» finalizó.