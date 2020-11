El drama de un vecino ante la indiferencia del COE y de Servicios Públicos por la falta de agua

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La falta de agua y la asistencia de Servicios Públicos en los barrios de la ciudad, siguen generando reclamos generalizados de los vecinos de la ciudad. En las últimas semanas las redes volvieron a ser el lugar para expresar el malestar.

En este caso, como el de tantos otros, Luis Alberto Muñiz, quien reside en el barrio Mutual expresó su malestar ante el Comité Operativo de Emergencia de ésta ciudad y la falta de respuestas de Servicios Públicos, por la falta de agua hace semanas.

«En mi carácter de vecino de Caleta Olivia, narraré por un lado, luego del regreso de haber estado un tiempo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. por situaciones particulares y gestiones varias, que a mi regreso a Caleta Olivia, llego a mi domicilio escoltado, según normativas municipales para cumplir con la cuarentena obligatoria, a las cuales respeto, y me encuentro con que casi ni agua tengo», señaló.

Agregó que «de hecho, sólo no pude bañarme como Dios manda, sino que tuve que racionar lo poco que había, para limpiarme escuetamente, menos del básico y utilizar lo mínimo para limpieza general. El día que llegue, fue el miércoles pasado por la noche, o sea que hasta el lunes esperando a este horario, cae el agua a los tanques, casi como uno escasos chorros», dijo.

Añadió que » a medida de la meadita de gato. pero la cuestión es mi crítica al sistema de comunicación o la gestión COE, que yo avise dos veces, el viernes, y el sábado para que pudieran proporcionarme un camión de agua, que presuntamente Servicios Públicos, al haber recibido la comunicación que el COE iba a realizar y del cual jamás podré saber si lo realizaron, porque Servicios Públicos, a través de su vocero oficial, me informa que no hubo un registro de ese aviso para que me proporcionaren dicha camionada de agua».

Manifestó además que hasta el lunes 2 no le llegó el agua. «no llega el agua, ni el camión y no me quedó otra que avisar a la radio , al programa La Gaviota, al que gentilmente pude acceder, para efectuar mi reclamo. Y mi reclamo está no solo fundado en que no hay agua, sumado a una gestión que no se, si se ha realizado convenientemente, es que además yo reúno las condiciones totales de las personas en riesgo casi total: soy operado de corazón con 2 by pass coronarios, con rastros 3 micro ACV, tengo diabetes y sufro de apneas nocturnas, mas todas las dolencias de viejo de 65 años».

«Entonces, tengo las dudas, será que por ser un viejo, un geronte, del PAMI que no tengo derechos para recibir agua, y he perdido mis derechos de ciudadano libre de Argentina. Además ante esa situación tengo la condición de persona de riesgo y con el carnet de discapacitado. En estos momentos, ya a las 22,20 de este lunes, no ha llegado el agua como debería haber llegado y escucho que llegan solo gotas al tanque y seguramente porque es la hora del corte del servicio».

Consideró que «tendré que reclamar a Servicios Públicos, que me envíen un camión aguatero. Y ahí, es donde va parte de mi queja, es que no hay un servicio normal de provisión de agua. Por ello llamo a la reflexión a la empresa Servicios Públicos, que busquen la forma de dar soluciones, que por ahí, dan las soluciones, porque los camiones de provisión de agua, es por auxilio, por el servicio malo, como además de una mala provisión de agua de los afluentes existentes».

«Y por esta situación especial que vive el país, esto no es lo mismo sin pandemia.- así que teniendo presente, lo que dice el art. 11 de la declaración americana de derechos y deberes del hombre en su art. 11, derecho a la preservación de la salud y el bienestar , al que Argentina a través de la Constitución Nacional ha adherido, y que dice: toda persona tiene el derecho que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales,….. y a los niveles que permitan los recursos públicos y la de la comunidad», opinó.

Agregó que «entendiendo que este gobierno es supuestamente, además de nacional es humanista y cristiano, y mucha propaganda política y fotos con el Papa Francisco de nuestros más altos dirigentes de la nación de todos los colores políticos y en especial de este color político y signo, les refresco lo que dice la ultima encíclica de nuestro Papa, que dice entre otras palabras, en laudato si, transcribiendo lo que dice, que el acceso al agua potable y seguro, es un derecho humano básico, fundamental y universal porque determina la supervivencia de las personas y por tanto es condición para el ejercicio de los derechos humanos, y que el agua representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustento de los ecosistemas terrestres y acuáticos».

Asimismo, manifestó que «sin embargo creo que, en mi caso como un humilde jubilado, que ha sido bastardeado y humillado por las diferentes formas de gobierno en nuestro sistema democrático, debo y me creo en la obligación de mis derechos civiles, como sujeto de derecho y con las obligaciones pertinentes, como la de poder peticionar respetuosamente ante autoridades competentes por cuestiones particulares y generales, obteniendo pronta resolución».

Sostuvo además que «por ello, la ciudadanía, que para este nuevo periodo estival veraniego, debe estar atenta y alerta, tomando sus recaudos pertinentes, porque van a venir restricciones mas severas del agua y quienes tenemos nuestra condición de riesgo y con discapacidades, vamos a sufrir mucho más que el común de los habitantes de la localidad. Así que no solo al ver este panorama sombrío que se avecina, sugiero a las autoridades vean la necesidad y obligatoriedad de efectuar un mapeo de la gente con riesgo en la localidad, para proveer de agua mineral o mineralizada, con por lo menos mínimas o básica provisión mensual en verano, como que también ver las opciones de efectuar algún convenio con las entidades que vean conveniente, para que se nos provea a la ciudad de Caleta Olivia de servicios de camiones aguateros de esa área y los sistemas de plantas de agua potabilizadoras portatiles, ya que veo muy improbable, la posibilidad que provean el agua de la planta de osmosis inversa, con la cantidad y calidad requerida, para el consumo de la ciudad de Caleta Olivia, considerando que, en mi caso particular, que habiendo probado como es el agua de la planta de osmosis de Puerto Deseado, es bastante salada, y digo, advierto, pueden existir muchas quejas de la ciudadanía caletense, sumado a mi presunción de que al no tener el sistema eléctrico de alta, y media tensión con la capacidad de carga necesarias para el funcionamiento las 24 horas hay posibilidades de una normal provisión de agua, sea igual a la actual o peor».-

Finalmente, Muñiz indicó que «espero, que con esto sepa la ciudadanía, que es lo que podría llegar a venir. No quiero ser un agorero, pero es mi humilde opinión de alguien que espera poder gozar del derecho al acceso normal del agua, que es un derecho humano».