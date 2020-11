Comenzará a funcionar el primer centro de atención periférica Covid

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal tendrá como principal objetivo brindar atención médica a pacientes Covid positivo con sintomatología leve, contribuyendo a descomprimir la demanda del sector de guardia del hospital zonal.

Previo a su puesta en marcha, el intendente Fernando Cotillo, junto al vicegobernador Eugenio Quiroga, el secretario de Coordinación General Juan Carlos Gómez, entre otros miembros de gabinete, recorrieron el lugar y ultimaron detalles junto a las doctoras Claudia Romero y Mirian Luna, quien particularmente estará a cargo de la atención de los pacientes.

«Siempre hablamos de ir sosteniendo el sistema de salud, es decir el Hospital y sobre todo la guardia, hace tiempo que veníamos pensando en iniciativas de médicos del sector privado de Caleta Olivia para comenzar a atender a aquellos pacientes positivos que tienen un diagnostico leve que no necesitan estar en la guardia», expresó el Intendente sobre esta nueva alternativa.

En este sentido, sostuvo que si bien la idea inicial era trabajar en los centros integradores comunitarios, pero se decidió comenzar en el Complejo Deportivo Municipal por su cercanía con el hospital y la capacidad de sus instalaciones.

En el lugar se equipó un sector con oxígeno y se dispondrá de una ambulancia del municipio para el traslado de pacientes que no tengan medio de movilidad.

La atención de pacientes estará a cargo de la Dra. Mirian Luna y la Dra. Valeria Chaile y será mediante turnos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 horas.

«Es un paso más, una herramienta más, todos los días vamos viendo cosas nuevas y vemos cómo podemos ir desde el Estado, desde la Municipalidad, junto con el Vicegobernador, tratando de buscarle la vuelta a efecto de que podamos sostener el sistema de salud y no se complique», aseguró Cotillo.

Asimismo, agregó que se prevé la incorporación de otros profesionales ya que la idea es replicar este trabajo en los CIC de la ciudad.

Por su parte, la Dra. Miriam Luna enfatizó en la importancia de respetar los turnos asignados. «Va a ser con un estricto horario, porque se va a tender justamente a pacientes que al estar con esta patología no tienen que tener tiempo de espera», explicó y recordó que trabajaran en coordinación con el COE y con el grupo de médicos llamadores y guardia del Hospital Zonal.