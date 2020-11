Néstor Méndez ex intendente de El Calafate, ex diputado y ex concejal opinó de la actualidad de su ciudad y la provincia

Facebook Twitter

Pico Truncado

En el programa de «La Tarde de Nativa» por Radio Nativa – MÁS RADIO de Pico Truncado Néstor Méndez fue entrevistado en el programa 16 de la semana pasada donde dio su opinión sobre temas de actualidad que nos toca vivir cada día.

Méndez opinó que «en cuanto al turismo pienso que se debería estar habilitando en la provincia en los próximos meses, debido a que con esta pandemia los habitantes de Santa Cruz vamos a tener que hacer nuestras vacaciones internas donde podamos trasladarnos en un radio de 500 a 800 kilómetros, para tener contacto con el aire libre».

«Fíjense ustedes… decía recordando «El Chalten es una de las localidades dentro de la provincia que tiene más condiciones, porque justamente la actividad turística de ese sector son caminatas y trekking que va perfectamente con los protocolos de covid.

«El Calafate no ha sido siempre un destino vacacional, siempre fue un destino glacial Chile. Con esto del Covid puede ser que esto lo ayude a ir cambiando para generar y buscar otro tipo de actividades, que deje de ser las dos noches y tres días donde se haga la visita al glacial, trekking y el tour Lacustre para después de eso se vayan. Debemos pensar en retener más tiempo a nuestros visitantes y que no se vayan tan rápido. Porque en la localidad también hay mucho lugares donde se puede hacer las mismas actividades que se hacen en El Chalten. O sea el brazo sur del Lago Frías podría ser una de las aperturas que podía dar este tipo de condiciones, como decía, ojala abran la temporada y se aproveche lo poco que podría llegar a venir».

«La gente seguramente vendrá en sus propios vehículos ya que esta pandemia lo que afecta es al transporte público. Sabiendo que van a estar cerca de su lugar de origen, cosa que antes del primer síntoma de Covid puedan regresar a su lugar donde tienen su casa, su médico, su atención».

«Esta es mi opinión y creo que se va a manejar así. También creo que esto también va a suceder en la costa atlántica. No va a ser ajeno El Calafate o El Chalten de que tenga un poco de turismo a nivel regional».

Con respecto a los vuelos a la provincia digo que… «El avión nunca se debería haber cortado, el avión es la conectividad con el sur o sea un ejemplo, Ushuaia es imposible que cortes la conectividad aérea con el continente porque no tenemos conectividad marítima y por tierra tenemos que pasar por el vecino País de Chile. Si o si la conectividad aérea nunca se debería haber cortado. Porque en realidad por cuestiones de insumos, de necesidades medicas o necesidades de urgencias, aun que sea un vuelo por día, que baje. Un dia en El Calafate y al otro dia en Rio Gallegos, se tenía que haber tenido manteniendo estas frecuencias».

«Si retoman o ponen un vuelo obviamente es para mantener esa conectividad con el que dios atiende en Buenos Aires, creo que no va a ser con miras turísticas. Porque imagínense que la vez pasada, hubo una pasajera que bajo con síntomas de covid en Ushuaia donde se activo todo el protocolo en un vuelo comercial, entonces con esto nadie va a salir a hacer turismo para que viva una situación particular de esa naturaleza. Va a viajar el que tenga necesidades de viajar, por cualquier circunstancia familiar o de negocios», dijo.

Añadió que «en otro orden de cosas ya que hablamos de turismo, también hay que mirar el valor que tiene el peso a nivel internacional y digo que, hoy estamos más para importar gente o se importar dólares con el ingreso de turistas, que para exportarlos. Imagínense un argentino no va a poder ir ni a Punta Arenas, prohibido por un lado por el cierre de las fronteras y por otro lado por una cuestión económica. Estamos siete a uno con respecto al peso chileno, entonces esto estaría favoreciendo al país».

La gran transformación que estuvo El Calafate en su tiempo.

«El éxito de El Calafate fue la venta de tierras fiscales, porque la tierra fiscal no le sirve al estado, no le sirve a nadie. Cuando uno se la da al privado la desarrolla y es allí donde se realiza la ecuación perfecta. Por eso que El Calafate comparándola con todas las obras importantes que hizo Néstor Kirchner como el Puerto de Caleta Pula, el Dique Seco de Puerto Deseado, muchas de ellas no le dieron el resultado que esperaban. Pero el aeropuerto del El Calafate si le dio, porque se dio una combinación perfecta, vino la inversión del estado y detrás vino la inversión privada. Sino hubiera sido así quizás temeríamos con veinte San Benito. Acá tuvimos dos estepas de crecimiento, una cuando yo era Concejal y después estuve como Intendente en el año 91, cuando falleció Salvador Lara, ahí se produjo la primera explosión demográfica donde crecimos el 125 % en ese año periodo 80 – 90».

«Después en el año 95 – 96 cuando Menem vino a inaugurar el aeropuerto que era el asfalto sobre el aeródromo chico, ahí le plantee a Kirchner que nosotros teníamos un proyecto que databa desde el año 78. Que era la pista que hoy tenemos como el aeropuerto de Calafate, y yo esto lo conocía porque ya estaba en el mundo aeronáutico siendo piloto civil, me inicie con el tema de hacer cursos para volar y para romper el aislamiento del El Calafate, en la década del ochenta todos los inviernos quedábamos para dos días a tres días aislados. Entonces el avión servía para sacar a un enfermo, verificar si algún poblador que estaba alejado estaba con vida en pleno invierno, o para saber que vehículo se había quedado varado en la ruta. Entonces yo estaba en el ambiente aeronáutico y explicaba para que necesitábamos un aeropuerto».

«Cuando se concretó el aeropuerto nuevo y se inauguró en noviembre del dos mil, que recuerdo que fue el día del militante, ese paso fue fundamental para que el empresariado empezara abrir los ojos de que se venía la posibilidad de que en El Calafate se podía desarrollar la inversión privada, ni hablar cuando el Lupin llego a hacer presidente, ahí explotó todo».

«En el año 2004 crecimos la misma cantidad de habitantes que teníamos en el año 93, o sea crecimos casi cuatro mil habitantes, esto en un año. Si yo no hubiera tenido la apertura de tierras fiscales que la había iniciado en el año 96, primero con el loteo de Manantiales, después el loteo Salesiano, el del aeropuerto y el loteo Soberana. Que fueron publicados en Ámbito Financiero, Nación y Clarín. Sino hubiésemos tenido esa oportunidad, esto se hubiese inundado de San Benito. Lo que tanto criticaron como un precio vil de 7 con 50, no era tan así. Eran 7 dólares con cincuenta. Aparte de eso era un pedazo de estepa patagónica, tampoco era un terreno con cocoteros en la zona del nordelta, eso no lo contaban los periodistas de ese tiempo a nivel nacional».

«Al crearse esa expectativa pudimos pasar de mil contribuyentes que teníamos en el año 95 a quince mil en el año 2007 – 2008. O sea pasamos a incrementar veinte veces más nuestros ingresos, eso nos permitió tener un fondo de reserva tal cual como lo había hecho Néstor Kirchner en la provincia y que hoy también lo viene teniendo Javier Belloni, esto también fue aumentado con el paso del tiempo y sirve para hacer muchas cosas por administración, y la otra cosa fue que se ha manteniendo la planta funcional municipal con la cantidad de empleados necesarios».

Sostuvo además que «el éxito de la gestión de Néstor Kirchner tanto como Intendente, Gobernador o como Presidente fue siempre tener un equilibrio fiscal en las cuentas del estado, sino el estado se te vuelve un chaleco de plomo, tanto como para los que están gobernando como para la gente y los gobernados también».

«Ese fue el éxito de El Calafate, entregar tierras fiscales, porque el tipo que vino y puso la plata de invirtió en el. Fue el que le dio valor a la propiedad. No solamente eso, sino que no se la pudo llevar nunca más, porque un ladrillo o una casa no te la podes llevar al hombro e irte», indicó finalmente. (Entrevista primera parte)