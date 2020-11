Conciliación obligatoria en el reclamo de petroleros contra la operadora Sinopec

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Fue tras la decisión de reducir la actividad en Las Heras 3 bajando varias cuadrillas, lo que podría dejar sin trabajo a 40 operarios pertenecientes a Huinoil, Los Ranqueles y Figueroa, entre otras contratistas.

«Es una vergüenza lo que está pasando en Santa Cruz, y la provincia tiene mucho que ver» señaló el Secretario Adjunto Rafael Guenchenen. En las últimas horas, el Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria.

Esta mañana, desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado se puso en marcha un reclamo ante la operadora Sinopec, luego de conocerse la indicación de negarle la designación de tareas a varias cuadrillas pertenecientes a Huinoil, Los Ranqueles y Figueroa, entre otras contratistas, lo que podría afectar la continuidad laboral de más de 40 operarios, entre Pico Truncado y Las Heras.

«Vemos que hay una política de despedir trabajadores que hace muchos años que operan en los yacimientos, bajando cuadrillas, exigiendo retiros voluntarios» manifestó el Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero, Rafael Guenchenen, añadiendo que «estamos esperando pacíficamente una respuesta de Sinopec, pero no vamos a permitir que se ponga en juego la continuidad laboral de nuestros compañeros».

«Esperamos que el Ministerio de Trabajo, que el gobierno provincial haga algo. No puede ser que, nuevamente, Sinopec salga con esta política de despidos, de desinversión. Tiene 7 yacimientos paralizados, el 60% de la producción perdida, que permitido una drástica caída de las reservas. Es una vergüenza lo que está pasando en Santa Cruz» añadió el dirigente.

«Sinopec es una operadora que ha hecho desastres en nuestra provincia, y se le ha permitido todo por parte del gobierno provincial. No puede ser que les renueven las áreas, que dejen que sigan desinvirtiendo y dejando gente en la calle. La provincia tiene mucho que ver acá, son los dueños de las áreas, los responsables en discutir los contratos y en los que garanticen los puestos laborales. No estamos pidiendo nada más que los compañeros vuelvan a trabajar» finalizó Guenchenen.