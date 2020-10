Municipio y taxistas acuerdan un incremento en la «bajada de bandera» y «valor ficha» a partir del domingo

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Este viernes, en la Sala de Situación del Municipio de Caleta Olivia, el intendente Fernando Cotillo recibió a los representantes de Radio Taxi, Taxi Sur, Coopetax, Taxi El Chaltén y Taxi Coom para firmar un acta acuerdo respecto a la tarifaria que se pondrá en vigencia desde el próximo mes.

Se trata de un 15% de incremento que comenzará a regir desde el 1 de noviembre a las 6 de la mañana y otro 15% a partir del 10 de enero. El acta acuerdo firmada estipula un incremento tanto en la bajada de bandera como en el valor ficha, en las tarifas diurna y la tarifa nocturna.

Al respecto, el secretario de Gobierno Pablo Calicate, expresó que el último incremento fue en julio de 2019. «En razón de la alta inflación que dejó la anterior gestión del Gobierno nacional, sumado a los últimos incrementos de combustible y la Pandemia por COVID-19, se hizo necesario actualizar la tarifa», agregó.

«Es cierto que los trabajadores tuvieron una suba en el mantenimiento de los vehículos y más de un año sin incremento de la tarifa. Ellos llegaron con un planteo superior y pudimos consensuar para que no sea un gran impacto para el usuario», sumó Calicate.

Por su parte, Rubén Aparicio de Coopetax, explicó que el aumento de los costos de mantenimiento y la baja del trabajo debido a la Pandemia hacían necesaria esta recomposición.

Sin embargo, no desconoció el contexto de la ciudad. «Entendemos que la situación económica de Caleta Olivia no es la más óptima y se suma la Pandemia, pero nos hemos quedado atrás con las subas y estamos trabajando al 50%.

El incremento

En la tarifa diurna, aplicable de lunes a sábado entre las 6 a 22 horas, desde el 1 de noviembre la bajada de bandera tendrá un valor de $51,18 y el valor ficha de $3,57 (cada 80 metros).

Por otro lado, en la tarifa nocturna aplicable de lunes a sábado entre las 22 y las 6 horas, domingos y feriados nacionales durante las 24 horas, la bajada de bandera tendrá un valor de $56,35 y el valor ficha de $3,74 (cada 80 metros).

El segundo aumento del 15% comenzará a aplicarse a partir del 10 de enero de 2021 a las 6 de la mañana.

En la tarifa diurna, la bajada de bandera pasará a valer $58,85 y el valor ficha $4,10 mientras que en la tarifa nocturna la bajada de bandera pasará a $64,80 y el valor ficha a $4,30 (cada 80 metros).