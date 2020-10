Grave acusación de la querella en la audiencia del ARA San Juan: «A la Armada le introdujeron dos virus: el olvido y la cobardía»

Facebook Twitter

Lo expresó esta mañana la abogada querellante Valeria Carreras, quien representa a 26 de las 44 familias de tripulantes del ARA San Juan, al exponer su alegato en busca de que la imputación para los integrantes de la Armada se amplíe a la figura de homicidio con dolo eventual y abandono de persona.

También enfatizó las presiones sufridas por testigos de la fuerza y el espionaje sobre las viudas y familias, por lo que responsabilizó directamente a al ex presidente Macri y su ministro Oscar Aguad. Planteó la hipótesis del ataque externo y cuestionó que no se haya investigado.

La abogada, que comenzó a exponer sobre las 9:40 de la mañana y concluyó exactamente 2 horas después, atacó en principio la estrategia de los abogados defensores que habían expuesto en la jornada anterior, quienes deslindaron responsabilidades de los seis oficiales procesados y dejaron entrever que hubo un error humano en la tripulación.

«Si pudieran los sacarían del fondo del mar para meterlos presos», expresó la abogada, al cuestionar parte de los fundamentos de la defensa, para luego añadir una de las frases más fuertes del proceso: «A la Armada les metieron dos virus perores el del coronavirus: el del Alzheimer, porque olvidaron a sus camaradas muertos; y la cobardía, porque ocultan la verdad».

En ese marco, habló de las presiones que hubo sobre los testigos citados a declarar en la causa, quienes «eran alojados y trasladados por la Armada hacia el juzgado. No tengo dudas de que fueron presionados».

Como fundamento de esa apreciación, citó el caso del capitán Vito Calcagno, quien el 11 de diciembre de 2019, «un día después del cambio de gobierno nacional, se presentó en el Juzgado de Caleta Olivia para ampliar su declaración y relatar el modo en que fue presionado y vulnerado, sólo porque había expuesto al capitán López Mazzeo, pero ahora reconoció que hubo llamadas de emergencia. Un oficial pudo probar todo lo que le hicieron, le impidieron los ascensos y boicotearon de todas las formas y esto da mucho más sentido a lo que se destapó semanas atrás: el modo en que se buscó proteger al (entonces) presidente y anticiparse a lo que iba a hacer un puñado de viudas en la causa».

Para la abogada, tanto el presidente como su ministro de Defensa fueron responsables de esas maniobras de ocultamiento.

La hipótesis del ataque externo no se investigó

Carreras también aludió a la hipótesis del ataque externo, a la que introdujo a partir de los comentarios «de la gente de esta ciudad, de Comodoro y de Caleta Olivia, que permanentemente nos dicen de que el submarino fue torpedeado por los ingleses, porque ustedes tienen muy presente la historia de Malvinas. Yo no lo puedo decir porque no lo puedo probar. Pero la hipótesis del ataque externo también fue mencionada ayer por el Dr. Martínez (abogado defensor de 5 oficiales imputados), pero es algo que no se investigó porque no hubo pericias. Volvemos al mismo tema: un gobierno que quería ocultar y una Armada que quería callar. Se necesitaron dos partes también para matar. Un gobierno que no dio los fondos a la Armada para que haga las tareas de reparación en el dique seco, que han minimizado. En la causa consta que en la última reunión del consejo de submarinos, previo al viaje, pidió el ‘imperioso ingreso a dique seco’ del buque, pero después quisieron minimizarlo. Yo puedo asegurar que uno de los motivos del hundimiento del ARA San Juan fue la falta de estado no para navegar o flotar, sino las operaciones que le mandaron hacer y a la zona que lo enviaron, con antecedentes gravísimos que ya habían ocurrido».

También puso énfasis en «la noche del 14 al 15 de noviembre, madrugada fatídica, donde hubo intercambio de datos como fotos y audios, como también hubo intento de conexión pero no pudieron comunicarse», relató, para contrarrestar los dichos de los acusados de que la tripulación había informado falta de novedades en la última comunicación.

En ese marco, habló de información confidencial que no podía exponer durante la audiencia pero anticipó que proveerá en privado al tribunal, dejando entrever que la tripulación habría dado indicios de algún tipo de incidente con otras flotas.

«El capitán Fernández había pedido que no lo manden cerca de estos objetivos (militares) porque no voy a poder, porque hay artes de pesca y voy a poner en riesgo a la tripulación», expresó, señalando además que esta misión tenía objetivos militares que no podía expresar en forma pública en la audiencia.

Procesamiento por homicidio agravado por el número

«Además de que los mandaron a la muerte, fueron cómplices del silencio y del abandono», dijo la abogada sobre el final de su alegato, previo a reiterar el pedido de ampliación de procesamientos, para que se incluya al almirante Srur «Ratifico el pedido para que se revoque la sentencia del 31 de enero del 2020 por la cual solamente los procesó por estrago culposo y dos o tres cositas más y solicito que se los procese por homicidio, agravado por el número con dolo eventual. También solicito que se tenga por apelada el rechazo de la imputación de esta querella respecto de la totalidad de los imputados, pero explícitamente de Marcelo Srur (ex jefe de la Armada), Mauricio Macri y Oscar Aguad». (Fuente: ADNSur)