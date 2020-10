Reyes: «votamos a favor las obras para Santa Cruz, pero destacamos el ajuste a la niñez»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La diputada de Juntos por el Cambio acompañó las obras para Santa Cruz, pero se abstuvo de votar en general. Habló de ajuste a la niñez y de menos recursos para nuestra provincia que los diputados oficialistas «quisieron disfrazar con mentiras».

La legisladora nacional Roxana Reyes se manifestó públicamente luego que la Cámara de Diputados aprobara la Ley del Presupuesto 2021. «Acompañé las obras para Santa Cruz, pero este es un presupuesto de ajuste a la niñez, a la educación y a la clase trabajadora. El oficialismo es responsable del impacto que este ajuste tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos.»

El proyecto de ley del presupuesto 2021 contempla un monto total estimado en $8,3 billones, que según Reyes no se condice con la realidad porque «el gobierno está proyectando una inflación del 29% cuando el Banco Central ya estimó que la inflación será del 47% para el próximo año».

En ese sentido, la diputada santacruceña comparó el precio del dólar que tomó el gobierno como medida y el precio real. «La ley de presupuesto que envió el gobierno se basa en un dólar a $81 en diciembre de este año y a $102 en diciembre del próximo. Sería prudente que alguien le avise que hoy el dólar paralelo está a $190.»

Reyes, quien preside la Comisión de Familias, Niñez y Adolescencias, señaló punto por punto el ajuste que sufrirá la niñez con este presupuesto y advirtió que tal como se desprende de los estudios de UNICEF y ACIJ, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia al Trabajo, Empleo y Producción (ATP) se descontinúan para el 2021, representando una disminución aproximada de $480 mil millones.

Por otra parte, alertó que el Programa de Políticas Alimentarias contará con menos recursos, vulnerando así la seguridad alimentaria de los niños y las niñas. «Los recursos económicos para esta política pública no aumentan al ritmo de la inflación proyectada y además caen nominalmente respecto de 2020, cerca de $22 mil millones.»

Respecto a las Asignaciones Familiares remarcó que la partida presupuestaria está por debajo de la inflación proyectada para el 2021 y que la AUH tiene asignados montos por debajo de la canasta básica de alimentos.

Otra medida incluida en el Presupuesto, pero insuficiente es el Plan Federal Juana Manso. Según el colectivo Infancia en Deuda, y con la información provista por el Ministerio de Educación de la Nación, se sabe que se requerían cerca de 3 millones de equipamientos tecnológicos para el acceso de contenidos educativos para NNyA, pero el Presupuesto prevé la entrega de apenas 546.600 equipos.

«Vemos claramente que este Gobierno con este Presupuesto está reproduciendo las desigualdades estructurales que existen en nuestro país; es más, las está agravando. Los y las niños/as que hoy no pueden acceder a la educación quedan en condiciones de desigualdad para acceder, más adelante, a la educación superior, a un empleo formal, al sistema de salud, a los bienes culturales. Se atrofia su desarrollo humano. Quedan más expuestos a sufrir problemas como el embarazo adolescente, el empleo informal, el desempleo, la pobreza» explicó Reyes.

Otro ítem en el que Reyes reflejó el ajuste es en la educación. «La inversión en universidades públicas se reduce considerablemente, sobre todo para la UNPA, que disminuye en un 20% en términos reales.» Además, resaltó el aumento excesivo de la carga impositiva al transporte de cargas y pasajeros.

Donde también hizo hincapié la diputada del radicalismo es en la ausencia de federalismo del presupuesto. «El 37% del presupuesto se destina a Buenos Aires, lugar donde el gobierno tiene su base territorial política. Mientras, aumentan los impuestos internos sobre celulares y tecnología, perjudicando al sur del país», en clara alusión al aumento impositivo del 0% al 6,55% de los artefactos electrónicos producidos en Tierra del Fuego.

En cuanto a lo específico para Santa Cruz, la diputada acompañó los proyectos de obras y destacó que se agregaron obras, pero con menor presupuesto para la provincia. «En el presupuesto 2020 se destinaban 912 millones y ahora ese monto bajó a 907 millones, lo que significa un -29%, sin considerar la inflación proyectada por el gobierno.»

En su discurso Reyes señaló que los 20 mil millones que recibirá el gobierno de la provincia se destinarán a obras que podrían empezar en 2021 y finalizar después de 2024. «Las obras contempladas en ese extra de dinero que recibiría la provincia, son obras que en algunos casos ni siquiera tienen proyectos; es decir que una vez más la falta de planificación aparece en la escena de la administración pública local. La falta de planificación lleva implícita la falta de transparencia.»

La legisladora recordó además todas las veces que el kirchnerismo incluyó en el presupuesto la autovía Comodoro-Caleta y la circunvalación de la entrada a Caleta Olivia. «Desde 2006 prometen la autovía. ¿Será ésta la vencida?» preguntó.

Para finalizar, la legisladora explicó que el presupuesto a YCRT está en el mensaje del presupuesto, pero no en las planillas -es decir, en la información desagregada- porque se vota de forma discrecional, mientras que la obra de las represas será financiada con fondos chinos.