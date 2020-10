«Truncado Verde» una iniciativa joven para la limpieza del medio circundante de la ciudad

Facebook Twitter

Pico Truncado

En la «Tarde de Nativa» programa radial que se emite por Radio Nativa – MÁS RADIO de Pico Truncado, se entrevisto a dos jóvenes María Agustina Hernández y Milagros Mackencie que desde niñas ya tomaban el ciudad del medio ambiente como suyo. Nos contaban como comenzó esta campaña de limpieza de los alrededores de la ciudad hace una semana atrás.

Relataban que «nosotras nos pusimos como proyecto u objetivo limpiar la ciudad llamándolo TRUNCADO VERDE, aunque en toda la estepa patagónica no hay nada verde, nosotros le pusimos este nombre como una metáfora de limpiarlo y que vuelva ser un paisaje natural, no de bolsas y basura llevada por el viento. Yo (decía María Agustina) llegue de Córdoba en agosto donde estoy estudiando, y cuando me escoltaron para venir a mi ciudad ingresaba por la Ruta 43 y me sorprendió la cantidad de basura que hay veinte kilómetros antes de llegar a Truncado, por cierto que no es un lindo recibimiento de la ciudad donde venís y la primera impresión es esa, la basura. Entonces le plantie a Mili mi amiga de la infancia, que empecemos a hacer algo porque ella siempre ha participado junto conmigo en muchos proyectos ecológicos que hacíamos con mi mamá cuando éramos niñas. Entonces nos dijimos, vamos a limpiar juntando gente para que nos ayuden en esta tarea. Juntamos muy pocas, pero bueno, por algo se empieza».

«Las dos somos estudiantes universitarias decía Mili, quien estudia en la Universidad de Caleta Olivia y nos dedicamos en los momentos libres a hacer estos trabajos de limpieza», indicaron.

Club

«También somos de un Club de Hockey de la ciudad donde comenzamos a hablar ahí de nuestro proyecto de limpieza, le dijimos a las chicas si querían a ir a limpiar con nosotras y ahí comenzamos por la zona del escómbrero que es a la altura del Centro de Residentes Chilenos hacia el este. Contamos a demás con la ayuda de nuestras familias y nuestros amigos, eso fue el día sábado y domingo donde trabajamos dos horas cada día. Como una anécdota nos quedó que después de haber trabajando en ese sector, vimos nuestro trabajo terminado en nuestra jornada, miramos hacia atrás, nos dimos cuenta como había cambiado la fisonomía del paisaje, solamente en ese pedacito. Esto la verdad que nos puso muy contentas y nos dio más ganas de seguir trabajando. Entonces en esta semana fuimos a presentarle el proyecto a la Secretaria de Medio Ambiente de la municipalidad para pedirles que nos presten herramientas, guantes de cuero grueso para proteger nuestras manos y palas, con la posibilidad también de que nos puedan dar bolsas grandes de consorcio y un vehículo municipal para ir llevando la basura al basural. Nos dijeron que si, ahora vamos a esperar que el próximo sábado nos puedan estar ayudando. Por ahora todo lo que tenemos, hasta las bolsas de consorcio nos ayudan nuestros familiares, como así también los vehículos para transportar esas bolsas cerradas al basural».

Manifestaron además que «otra de las cosas que pasaron fue en el momento que estábamos limpiando, un vecino de por allí cerca, llega con una carretilla y tira la basura donde nosotros ya habíamos limpiado, eso nos llamo mucho la atención la desaprensión de la gente. Por eso también le pedimos a los vecinos que se tomen un tiempo para que vayan a tirar su basura al basura, no cuesta nada».

Añadieron que «entendemos que se debería tomar más conciencia de la ciudad, de nuestro medio ambiente para dejar un lugar limpio, no solo para que el que nos visita vea una ciudad limpia y ordenada, sino para que nosotros nos sintiéramos mejor con nuestro entorno, así podamos salir y disfrutar de nuestros paisajes. Mas en estos tiempos donde sabemos que no nos podemos ir de vacaciones».

«Así que convocamos a todas las personas que nos quieran estar ayudando en esta tarea, que nos acompañen para dejar más lindo nuestro lugar. El próximo sábado continuaremos en ese sector de la ciudad a partir de las 10 de la mañana», indicaron finalmente.