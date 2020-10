Una mujer denunció en las redes a su hermano por «violento y estafador»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Una mujer denunció en su red social de facebook a su hermano por violencia de género y estafador.

En la denuncia Marianela denuncia a Cristian Ernesto Márquez, alias «El Factu» o «Facturita».

Expone que «es para prevenir a la comunidad sobre los actos delictivos del hombre.

Principalmente, pide a las mujeres que no confíen en él ya que por lo general se encarga de estafar a mujeres. Es un practicante de brujerías y autotitulado vidente sanador».

Márquez ya posee varias denuncias en su contra por parte de su hermana, a quien ha estafado al igual que a muchas otras mujeres, y actualmente la amenaza.

En diálogo con el programa «Pasaron Cosas en Santa Cruz» (FM 106.1), Marianela expresó que «esta persona lamentablemente es mi hermano, me ha robado un auto, lo ha vendido sin mi consentimiento, me ha robado cheques, yo creyendo en él le di cheques y no sé qué hizo con eso porque a mí nunca me los pagó, y tengo problemas con el banco».

De esta manera, dio a conocer el nombre de su hermano, llamado Cristian Ernesto Márquez, alias «El Factu» o «Facturita» porque «no quiero que otra mujer y ninguna otra persona confíe en sus mentiras y confíe en él», aclaró.

En principio Marianela había «escrachado» a su hermano en las redes sociales alertando a la comunidad y a partir de allí recibió quejas y situaciones vividas en su mayoría por mujeres, que fueron estafadas por él. «Conocí casos en Caleta Olivia, en Pico Truncado, Las Heras, de Comodoro Rivadavia y hasta de El Bolsón», dijo sorprendida la mujer.

Luego de estas actuaciones, Márquez comenzó a amenazar a su hermana, quien realizó varias denuncias en la Seccional Segunda de Policía y también en la Seccional Tercera desde donde se emitió una restricción de acercamiento para el hombre hacia la vivienda de su hermana, hacia la familia y en su lugar de trabajo.

«Yo me gano la vida con lo que hago, no jodo a nadie. Lo que tengo lo tengo porque trabajé para tenerlo y este tipo se aprovecha de las mujeres», indicó y destacó que no quiere estar involucrada con cuestiones que realice esta persona.

Más allá de eso, Marianela no se quedó tranquila y luego de que el pasado sábado fuera a intimidarla al trabajo (lugar en el que se encuentra a prueba) logró reunirse con él ayudada por la ex pareja de él y una amiga y pedirle lo que le había robado. «Cuando nos encontramos llegó de forma abusiva, prepotente y vino directamente contra mi, me quiso arrastrar del local en el que nos habíamos reunido, y me quiso dar con piedras, tal es así que tengo una torcedura de tobillo», explicó Marianela.

«Me defendí, por mas que sea una mujer», dijo y agregó que «le pegué con un palo, me defendí, y lo haría de quien sea».

Finalmente, la mujer mencionó que se anima a dar pública su denuncia «porque tengo evidencia, porque estoy pasando una situación mala. Recién el sábado después de lo que ocurrió realicé la denuncia en la Seccional Tercera donde me vio un médico forense y de ahí se dio la orden de restricción en mi casa, mi familia y mi trabajo».