Evolucionan favorablemente los bebés internados con coronavirus en neonatología del Hospital Zonal

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Según informaron desde el Hospital Zonal, los tres neonatos que ingresaron en los últimos días con Covid positivo evolucionan favorablemente. Además, para la tarde del martes se espera el resultados de hisopados de tres bebes que se encuentran internados en sala común.

El informe indica que, el primero de ellos se encuentra con un mínimo de requerimiento de oxígeno, con tolerancia a la alimentación favorable. En tanto, el segundo bebé que sufrió un evento de muerte súbita, presenta una buena evolución y de manera asintomática.

Y el tercer paciente hizo un pico de fiebre el lunes, y este martes fue medicado y asintomático con buena evolución.

Según datos recabados por Diario Más Prensa, el primer bebé que fue derivado de urgencia del Hospital de Pico Truncado, se le notificó a los padres sobre su estado de salud, se encuentra evolucionando favorablemente a pesar de haber ingresado con un cuadro de salud «muy grave».

Las fuentes consultadas aseguraron además que la segunda bebé, de cuatro días de vida, también evolucionado favorablemente y se la comenzó a medicarse. No presentó fiebre y se encuentra asintomática.

En tanto, el tercer pequeño, presentó fiebre el lunes, fue tratado por una infectóloga y se le realizaron hemocultivos, fue medicado y en la noche del lunes y este martes no tuvo fiebre. Se alimenta y se planifica realizar controles de cultivo por al menos 72 horas y no se descarta programarle el alta médica.

Asimismo, en sala común se encuentran internados tres bebés, y se estima que ese martes por la tarde se conozcan los resultados para determinar si son positivos de coronavirus. Los mismos son asintomáticos se informó. (Foto de archivo)