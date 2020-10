Comerciantes de Pico Truncado se unen en contra de las nuevas disposiciones que emitió la Provincia en el decreto

Facebook Twitter

Pico Truncado

«Dentro del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, todos los comerciantes de Pico Truncado, unidos con la sociedad que nos apoya, decidimos abrir las puertas de todos los negocios, llámese tiendas, kioscos, bares, restaurantes hoteles, heladerías y demás, en los horarios que nosotros establezcamos, dando caso omiso a las peticiones gubernamentales», indicaron a través de las redes sociales «Ciudadanos autoconvocados» de esta ciudad.

La convocatoria para este miércoles señala además que «puesto que no tuvo sentido la cuarentena tan extensa de 8 meses, en donde no sólo no lograron controlar el virus, sino que tampoco mejoraron las instalaciones de emergencia a la espera de su llegada».

«Es por eso que a partir del día de la fecha, optamos por abrir, por trabajar y por defender entre todos, los intereses económicos de la sociedad, para así seguir generando empleo y poder lograr sostener una vida digna».

«En caso de que el municipio intente detener el funcionamiento de algún comercio, el pueblo saldrá en defensa del mismo», manifestaron.

Agregaron que «es por eso que si no se quiere generar un choque de trabajadores, solicitamos a los gobernantes que recapaciten y dejen de tomar medidas en contra de los ciudadanos. Cuidemos a las personas de riesgo, pero no destruyamos la economía».