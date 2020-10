Relanzamiento Credicoop y la Comunidad

Facebook Twitter

Buenos Aires

El sábado 24 de octubre a las 18 el Banco Credicoop, a nivel nacional, llevó a cabo un evento (a través de varias plataformas digitales) que contó con la asistencia de más de 7.600 Entidades y más de 30.000 participantes.

2.983 Cooperativas de distinto grado, 2.120 Asociaciones civiles, 391 Clubes, 360 Entidades Educativas, 52 Universidades, 284 Sindicatos, 281 Colegios profesionales, 275 Mutuales y 266 Cámaras empresariales locales y nacionales.

Se trató de una Fiesta de celebración y consolidación de un modelo de gestión exitoso.

Aún en las peores circunstancias, el Banco ha encontrado una respuesta adecuada porque siempre trabajó de cara a la gente.

En primer lugar, el presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller, agradeció a todos los participantes.

Realizó una breve reseña de como el Movimiento Cooperativo, desde la década del 60´, actuó dialogando y dando explicaciones al conjunto de sus asociados.

El programa de «Credicoop y la Comunidad» nació en el 2002 cuando, después del corralito, la respuesta no fue tapear las entradas, sino la de salir al encuentro de la gente hablando y explicando. En aquel momento se realizó una gran reunión en Parque Norte con más de 4.000 Entidades y asociaciones de todo tipo, las cuales marcaron la diferencia entre la gestión del Banco y el sistema en cuento a la manera de actuar ante la crisis de aquel entonces. Luego de la post crisis, el Banco triplicó su participación en el sistema financiero.

Rentabilidad

El Banco Credicoop no busca una máxima ganancia, sino una rentabilidad mínima y necesaria, y está presente en localidades donde no llegan otras Entidades Financieras porque no son rentables y por definición estatutaria no asiste crediticiamente a empresas multinacionales.

Cuenta con 274 filiales, más de 2.600.000 usuarios, más de 5000 empleados y 3.700 dirigentes que administran ad honorem en la gestión participativa de la Entidad.

Frente al burdo y fallido intento de agravio de algunas asociaciones rurales hacia la persona de Carlos Heller (a raíz del impulso de la ley de aporte solidario y extraordinario que grava las grandes riquezas) y al movimiento cooperativo, lejos de afectar al Banco, produjo un efecto inverso.

Más de 50 oradores expresaron palabras de reconocimiento, apoyo, agradecimiento, reivindicación y afecto para con el Banco Credicoop y el Movimiento Cooperativo.

Entre los que se destacaron a nivel nacional el Presidente de la Naciòn el Sr. Alberto Fernández, y a nivel local el Sr. Fernando Cotillo, Intendente de Caleta Olivia, Carlos De Marziani (Rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) que pusieron de relieve el trabajo en conjunto que llevan adelante con el Banco Credicoop en materia institucional, social y educativa respectivamente.

También tuvieron la palabra Estela de Carloto (Pte. de Abuelas de Mayo), Carlos

Iannizzotto (Pte. de Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada), Sergio Palazzo (Secretario general de la Asociación Bancaria), Agustin Rossi (Ministro de Defensa), Ariel Guarco (Pte. de Cooperar), Soledad Carrizo (Dip. Nacional y ex intendente de Quilino), Sergio Rapisada (Club Atletico Velez Sarfield), Guillermo Moretti (Vice Pte. De Unión Industrial Argentino), Alejandro Simón (CEO Grupo Sancor Seguros), Tati Almeida (Madre de Plaza de Mayo, Linea Fundadora), Eduardo Hecker (Pte Banco Nación y Abappra), Daniel Filmus (Secretario Malvinas, Antártida y Atlántico Sur), Pablo Echarri (Tesorero de SAGAI), Marcelo Tinelli (Pte Club Atletico San Lorenzo de Almagro), Alejandro Russo (Confederacion Argentina de Mutuales), Nahum Mirad (Pte

INAES) y Lucas Semper (Sociedad Rural del Pehuajo), Edgardo Form (Instituto

Movilizador de Fondos Cooperativos), entre otros diputados nacionales, rectores de universidades públicas, cooperativas de servicios públicos y presidentes de cámaras empresariales.