El doctor Acuña Kunz escribió una carta abierta a los vecinos

Caleta Olivia

El doctor Acuña Kunz dio a conocer en su red social una carta abierta «a los vecinos de mi pueblo», donde agradece el apoyo de toda la comunidad y desmiente que esté tras la organización de las convocatorias.

El texto dado a conocer en su red social de facebook manifiesta:

Estimados Vecinos:

En primer lugar les quiero expresar mi inmensa gratitud a la reacción espontánea de este jueves. Realmente no me esperaba tantas muestras de afecto y de cariño, que han llegado a lo más profundo de mi alma, pero entiendo que esto no es solo para mí, sino para los compañeros que están en la trinchera del hospital y para los que están en la calle: Plan Detectar , los Centros de Monitoreo y las fuerzas de seguridad que recorren incansablemente la vía publica ayudando, poniendo el pecho, arriesgando su vida y la salud de sus propias familias. Vaya para ellos mi propio reconocimiento y el de todo nuestro pueblo.

La pandemia que nos azota no entiende de grietas ni de diferencias políticas, nos ataca a todos por igual. Hoy la cuarentena tal como la conocemos no tiene sentido,

llego el tiempo de la responsabilidad individual ,de la solidaridad y la empatía.

Son tiempos en los que afloran grandes divisiones entre santacruceños, la pandemia nos tiene que servir para estar más unidos que nunca con la finalidad de cuidar la salud de nuestra gente. SERÍA UNA CONTRADICCION ENTONCES HACER C0NVOCATORIAS PARA MANIFESTARNOS. En cada uno de mis posteos verán que desaconcejé los aglutinamientos de gente. No podemos ni debemos concentrarnos en el Gorosito ni en ningún otro lado por que conlleva un enorme peligro para la salud de toda la población.

La situación del jueves fue categorica y espontánea. Ahora debemos encontrar otros métodos para exigir lo que creamos justo.

Digo esto, a propósito de una convocatoria que se está haciendo para el día de mañana en la que se mezclan distintas consignas. Muchas de ellas contra el gobierno. Niego categóricamente estar promoviendo algo tan irresponsable como una convocatoria que aglutine gente en el Gorosito.

Desde luego que la situación social y económica es muy difícil para todos. Soy empático con el sector comerciante que la está pasando muy mal y a quienes las autoridades le deben soluciones urgentes.

Pero como ya lo he manifestado, no tengo intenciones políticas y mi rol es el de mirar a mi pueblo con ojos de médico poniendo a la salud por delante de cualquier consigna. Y honestamente me preocupa que la tasa de contagios esté creciendo de forma tan exponencial. Solo sé que si arriesgamos la vida también exponemos a la Salud Publica, lejos de mejorar la situación la podríamos empeorar.

En Caleta Olivia el día 20 de octubre pasamos de 39 casos diarios a 72 casos el sábado 24. Este aumento acelerado está por ahora controlado por las autoridades, que está evitando el colapso del sistema sanitario, pero si no actuamos con responsabilidad todo podría derrumbarse y producir una catástrofe.

Como ya reiterada veces expresé, este pedido NO tiene connotación ni banderías políticas. Este pedido tiene un solo objetivo : LA SALUD DE MIS VECINOS.

Mando un abrazo y mi eterno agradecimiento a todos y cada uno de los que me brindaron su apoyo…no lo olvidaré jamás.