Familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan piden que el 15 de noviembre sea feriado nacional en su honor

Buenos Aires

Es una solicitud de las familias de los submarinistas, que fallecieron en el hundimiento del buque en 2017. Familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan elevaron días atrás una solicitud para que el 15 de noviembre, fecha en la que se hundió el submarino, sea feriado nacional.

«Como cada noviembre, desde aquel fatídico 2017, la tristeza y la soledad nos invade. Necesitamos que sean cientos, miles, millones, las y los argentinos que recuerden que el 15 de noviembre se apagó la esperanza de 44 compatriotas que, navegando en la profundidad del Mar Argentino, en cumplimiento con su deber, hallaron la muerte», expresaron en una nota que circuló por redes sociales los familiares de las 44 víctimas.

«Año tras año, los familiares de esos tripulantes hacemos sentir nuestro reclamo de justicia, buscando la verdad en un camino teñido de negligencias e irregularidades, pero firmes. Tenemos en nuestros corazones sus llamas de vida y continuamos adelante, luchando por sus hijas e hijos, madres, padres y esposas que, a pesar de sentir la soledad del olvido, vivimos para resguardar su memoria», agregaron.

Pidieron además que el pueblo los acompañe y no olvide a los 44 del ARA San Juan. «Por eso, reiteramos el pedido de que cada 15 de noviembre sea feriado nacional, para que ese día argentinas y argentinos nos unamos en su memoria y perpetuemos su entrega», resaltaron los familiares de las víctimas.

«Entre todas y todos debemos mantener vivo el recuerdo, los valores y los principios, que como a ellos, hacen grande a una nación», sostuvieron.

En diálogo con Crónica, Andrea Mereles, familiar de uno de los tripulantes, resaltó: «solicitamos una vez más que ese día sea decretado feriado nacional, para no darle paso al olvido y sí a la memoria, para hacer honor a los 44 héroes del San Juan. Esta petición fue presentada en 2018 por el ex senador José Ojeda y hasta la fecha no hemos tenido ninguna novedad», recordó.

«Buscamos lograr que los políticos tomen cartas en el asunto y que cada 15 de noviembre sea feriado nacional. Sabemos muy bien que un feriado nacional se decreta por una ley y la norma debe salir desde el Congreso de la Nación. Año tras año, los familiares de esos tripulantes hacemos sentir nuestro reclamo de justicia, han salido muchas cosas a la luz y el próximo 29 de octubre con la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia se decidirá en qué quedará la causa», enfatizó.

Mereles insistió: «necesitamos que el pueblo nos acompañe y no olvide a los 44 del ARA San Juan. Por eso reiteramos el pedido de que cada 15 de noviembre sea feriado nacional, esperamos cumplir nuestra idea, queremos que vean la solicitud y ojalá el presidente Alberto Fernández tome cartas en el asunto. Estaría bueno que los recordemos así, que se hable de ellos en las escuelas y en todos lados porque ellos pasaron a ser patria».