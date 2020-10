Difunden los protocolos del transporte y los requisitos para ingresar a cada provincia

Facebook Twitter

Buenos Aires

El Ministerio de Transporte difundió los protocolos elaborados para el servicio de transporte de pasajeros y los requisitos y restricciones fijados para el ingreso a cada una de las provincias.

El contenido, que puede verse completo en www.argentina.gob.ar/transporte, cumple la función de guía para quienes requieran la información y será actualizada a diario en el caso del ingreso a cada provincia, no obstante lo cual desde la cartera recomendaron consultar puntualmente con cada destino los requisitos para acceder a la misma.

Los protocolos se trabajaron de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación y los requisitos se articulan con los gobiernos provinciales, con los que previamente se trabajó el cronograma de servicios.

También se informó que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) son los organismos competentes que verificarán el cumplimiento de los protocolos.

En lo que hace a las provincias, la situación es la siguiente:

-Chaco: Solicita que los vuelos hacia esa provincia lleguen desde el 25 de octubre y se requiere que quien quiera hacer uso de tal opción obtenga el permiso provincial propuesto en el programa denominado «Volver a Casa» ingresando a la página https://gobiernodigital.chaco.gob.ar/login.

-Chubut: Presta conformidad y no informa de requisitos.

-Córdoba: Presta conformidad para que los servicios de transporte, aéreo y terrestre, ingresen al territorio provincial con la aplicación Cuidar.

-Corrientes: Los pasajeros deberán solicitar el permiso de ingreso a la provincia de Corrientes con un trámite online a través del sitio https://permisos.corrientes.gob.ar/permisos

-Jujuy: Los pasajeros deben contar la APP Cuidar y los no residentes en la provincia deben poseer obra social que tenga prestación en el territorio, caso contrario deben contratar un seguro de viajero.

-La Rioja: Presta conformidad para reanudar los servicios aéreos, pero se realizará control médico obligatorio en el Aeropuerto al momento de la llegada. Se exigirá al ingreso un certificado de PCR o Test rápido de antígenos con resultado negativo menor a 72 horas.

-Mendoza: Presta conformidad.

-Misiones: Se requiere certificado de Covid-19 negativo menor a 48 horas. En caso de no contar con el mismo, se deberá realizar el Test rápido de Covid-19 o PCR a costo del viajero.

-Neuquén: Vuelos restringidos a pasajeros de actividades esenciales; personas en tratamiento médico o repatriados con domicilio en la Provincia que tengan como destino final alguna de las 7 (siete) localidades que registran transmisión comunitaria de Covid-19 en el territorio.

-Río Negro: Informa que los pasajeros deberán presentar Certificado Covid-19 negativo realizado con un máximo de 48 horas de antelación a los traslados.

-Salta: Certificado de PCR negativo, descargar la APP «Salta Covid» y contar con el Certificado de ingreso del «Registro Único de Ingreso a Salta – RUIS» obtenido a través de la web covid19.salta.gob.ar.

-San Juan: Se requiere el certificado de PCR negativo menor a 72 horas, exceptuando los menores de 6 años, que no están obligados a presentar dicho certificado.

-San Luis: Se presta conformidad para personal esencial y viajeros por razones de salud.

-Santa Cruz: Sujeto a la autorización de cada COE local de la capacidad de garantizar el control y el aislamiento de 14 días en hotel o dispositivo de aislamiento determinado a tal fin.

-Santiago del Estero: Se presta conformidad para aquellas personas que se encuentren habilitadas por el art. 11 del DNU N° 792/20.

-Tierra del Fuego: Se permite el ingreso de pasajeros residentes en la provincia o a aquellas personas no residentes que cuenten con la autorización correspondiente del COE y que todos los pasajeros que se hayan realizado el test de PCR hasta 72 horas antes del vuelo.

-Tucumán: Prueba RT – PCR no detectable para Covid realizada 72 horas previas al inicio del viaje. (Fuente: Telam)