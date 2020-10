Carambia: «El Sindicato Jerárquicos amenaza con parar la producción, pero no lo van a hacer porque son lamebotas de los K»

Facebook Twitter

Las Heras

El intendente de esta ciudad, José María Carambia, disparó con duras criticas al Sindicato Petroleros Jerárquicos, que conduce, José Lludgar.

Durante la campaña 2019, Lludgar recibió a candidatos kirchneristas en la sede del Sindicato en Las Heras

Los criticas del jefe comunal las realizó en su red social, luego de la amenaza que realizó el secretario general del gremio, José Lludgar, con un paro de actividades y posteriormente, levantó la medida de fuerza.

«En realidad el sindicato Jerárquico junto a la Provincia quieren liberar los municipios para que entre gente de Caleta, Comodoro y zonas de riesgo. Por ellos , de forma imprudente el Sec General Llugdar llamó a paro», sostuvo Carambia con relación a la unilateral medida de fuerza lanzada por Lludgar.

El intendente aseveró que «hay varias cosas ocultas dentro de esto», y enumeró que «primero: al existir un gran control municipal estamos detectando que son mucho más de lo que parece los trabajadores que vienen de otras localidades y no contratan lasherenses».

José María Carambia, intendente de Las Heras

«Segundo: se denota que les hacen cambiar domicilios para que tengan en Santa Cruz pero viven en Chubut; tercerp: los intereses económicos que existen entre ese Sindicato y diferentes empresas. Como es una empresa que empieza con C y termina con M , que el dueño justo son políticos y el 80 por ciento de sus trabajadores no son de Las Heras, pese a tener la base aquí», señaló.

Agregó que «cuarto: la poca falta de interés de este sindicalista con el Pueblo de Las Heras; quinto: qué casualidad que la Gobernadora en la campaña del año pasado en Las Heras fue en la sede de ese sindicato donde hizo su acto en mi pueblo», mencionó .

Y «sexto: amenaza este sindicato con parar la producción , pero no lo van hacer porque son lamebotas de los K. Y si cortan producción no hay regalías petroleras», aseveró .

Finalmente, Carambia expuso que «por todo eso, le voy a contestar a la Provincia y a ese Sindicato, que se preocupen por sus temas y en las Heras seguirán las exigencias y protocolos nuestros. Y no va haber presión de ustedes contra este pueblo», manifestó en su red social.

El gremio había anunciado en la semana que «la medida de fuerza de dicho gremio de alcance regional, será con afectación a la producción y atiende a la imposibilidad de sus Afiliados de poder cumplir tareas laborales en los Yacimientos a causa de la postura unilateral de los intendentes de las localidades de Pico Truncado y de Las Heras, de no permitirles ingresar a los mismos para desarrollar sus funciones habituales».