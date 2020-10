Concejales le piden al intendente Maimó sobre la situación de un funcionario, criticado por expresar «contenidos misóginos»

Facebook Twitter

Pico Truncado

El Concejo Deliberante de esta ciudad envió una misiva al intendente municipal Osvaldo Maimó para que informe sobre la situación actual de Raúl Ricardo Gómez, quien se desempeñaba como secretario de Medio Ambiente de la comuna.

El Grupo de Mujeres Autoconvocadas fueron entrevistadas en el programa «La Tarde Nativa»

Gómez, fue denunciado públicamente a través de las redes sociales, al viralizarse un audio con «contenidos misóginos», y que motivaron un generalizado repudio y manifestaciones del colectivo de autoconvocados en defensa de la mujer, protesta realizada días atrás.

Además el Concejo le solicita al intendente que Raúl Gómez sea apartado de cualquier cargo como funcionario municipal y que investigue el supuesto robo en la Dirección de Tránsito. El pedido de la nota lleva la firma del presidente del Concejo José Luis Quiroga.

Desde hace una semana, las denuncias realizadas por «violencia y misoginia», por un audio difundido entre funcionarios públicos de la localidad.

En los audios, se identificaron en un diálogo entre Raúl Gómez Secretario de Medio y Héctor Peña (ex Jefe de Tránsito en la gestión Maimó, y quien también fuera denunciado por abuso y acoso, junto a otro compañero y a quienes separaron del cargo en ese momento) quienes se referían «a una compañera de trabajo, como si fuera un objeto de uso y subordinación. El audio esta cargado de violencia hacia las mujeres y misoginia. A veces no bastan las leyes que intentan darle un fin a este tipo de actos violentos, sino que siguen apareciendo cada vez más, todos los funcionarios públicos deberían tener como mínimo capacitación en Ley Micaela y perspectiva de género ya que es transversal a cualquier cargo que se ejerza, y además obligatoria para todos los funcionarios públicos», manifestaron a Diario Más Prensa, con relación a los contenidos difundidos.

Total repudio

En tanto, días atrás, en el programa «La Tarde de Nativa», que se emite por Radio Nativa – MÁS RADIO 95.7 Mhz, entrevistaron a integrantes del Grupo de Mujeres Autoconvocadas en Defensa de los derechos de la Mujer y expresaron su «malestar por la violencia que se manifiestan en los audios hacia las mujeres».

«Estoy indignada no solo como mujer, sino también como ciudadana», expresó en el inicio de la entrevista Dense Blanda al referirse al audio viralizado.

Sostuvo que por la grave situación como mujer «se reunieron, se autoconvocaron, y ponemos la cara ante la ausencia de este personaje, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados por lo que pasa».

Por su parte, Mariana Reales señaló que «al escuchar los audios, sentimos mucha impotencia y mucho dolor, porque las mujeres que han pasado por situaciones similares o peores, causa dolor. Cuando uno siente empatía por la otra mujer uno se da cuenta y siente en los más profundo, cada situación que esta mujer pasa. Y esto fue particularmente, lo que me movió para convocarme, acompañar y decir, acá estamos. Jamás nos sentimos representada por este vecino y esto me produce aborrecimiento», indicó.

En tanto Lina Alvarez manifestó que «esto no debe seguir pasando en ningún ámbito. Estamos cansadas de este tipo de situaciones y principalmente que estos actos sucedan en estamentos públicos, porque este sujeto no es solo machista, sino clasista y misógino. Se aprovecha del abuso de poder para tratar a las compañeras. Y lo que da mucha bronca, es que en parte del audio se rie, como si el abuso sexual fuera algo jocoso», sostuvo indignada.

El Grupo de manifestó la semana pasada en el Concejo Deliberante y anunciaron que trabajan para organizar una nueva protesta y para que el intendente Osvaldo Maimó, aparte a su funcionario de cualquier cargo político.

«El ejecutivo no puede quedarse de brazos cruzados ante este hecho de gran magnitud», coincidieron en opinar desde el Grupo de Mujeres.

(NdR: audio: https://m.soundcloud.com/user-443488651/impactante-audio-pico-truncado?p=a&c=1)