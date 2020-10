Rodrigo Britez: «el aumento ofrecido por provincia alcanza para un kilo de carne, fideos, pan y nada más»

Facebook Twitter

Pico Truncado

El Secretario General de ATE Pico Truncado ironizó sobre el incremento salarial que se está debatiendo para la administración pública central, e instó al gobierno a realizar un mayor esfuerzo, y a los gremios a ponerse firmes en defensa de la capacidad adquisitiva de los estatales.

«Es una vergüenza. Con el 5% que se cobraría este año, algunos sectores cobrarían sólo 1022 pesos de aumento. Con la inflación que estamos viviendo, te alcanza para un kilo de carne, pan y fideos, una comida, cuando estamos reclamando llegar a fin de mes. No hay empatía entre el gobierno provincial y el conjunto de los trabajadores» puntualizó el dirigente.

«No puede ser que haya ex 591, enfermeros y profesionales bajo los límites de la pobreza siendo que arriesgan todos los días sus vidas en resguardo de las de los ciudadanos. Y si paramos los sectores esenciales, vamos en contra de la ley, pero hay derechos contrapuestos, y condenar a los trabajadores a vivir en la indigencia también es un delito grave por parte del gobierno, violentando derechos y garantías consagrados en la constitución» sentenció Britez.

En este sentido, Britez explicó que los acuerdos de la paritaria central impactan no sólo en las negociaciones de cada una de las localidades, sino también en los entes descentralizados dependientes del gobierno provincial, entre ellos Fomicruz. «Siempre la bajada de línea parte la central, y los entes que tienen su propia paritaria son condicionados con las miserias que el gobierno ofrece, y que algunos dirigentes aceptan, negociando a la baja y hundiendo a los trabajadores a vivir empobrecidos».

«Hay que unificar criterios con los demás sindicatos estatales, porque la central es la paritaria testigo. No puede de ninguna forma aceptarse la propuesta del gobierno, una porque es totalmente insuficiente, poco seria, y porque nos marca y define el salario como aumento del 2021. Si se sigue aceptando o negociando a la baja, nunca los trabajadores van a llegar a estar por arriba del costo de vida para poder vivir dignamente» complementó.

«Esta vez el gobierno tiene que demostrar el esfuerzo, porque los trabajadores hace años que vienen demostrando predisposición, pero no hay una retribución justa» finalizó.