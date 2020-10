Preparan un proyecto para sancionar a los estamentos públicos que no responden los pedidos de informes que se hacen desde el Concejo

Facebook Twitter

Pico Truncado

En la programación de «La Tarde de Nativa», Programa que se emite por Radio Nativa – MÁS RADIO de Pico Truncado, invitaron a la Concejal del Boque Socialista Romely Camino quien emitió varios temas, acompañamiento a la utilización del Ibuprofeno Inhalado y dos medicamentos más para los enfermos de Covid, proyecto de implementación de la sexta banca vecinal por temas colectivos dentro de las sesiones ordinarias y un pedido de informes al ejecutivo por gastos hechos durante la pandemia.

Durante la entrevista la Concejal consideró que «después de haber estado trabajando durante la gestión anterior en la parte de Proyectos e involucrado en el ejecutivo, esto ha sido un cambio bastante grande, ya que ahora estar del otro lado, en el Concejo Deliberante en la parte legislativa donde debemos ser nosotros quienes hacemos los proyectos y esperar que te lo aprueben, uno se siente totalmente distinto».

«Una cosa es conocer la labor que hacen los concejales, otra cosa es ver y estar ahí. El primer tiempo fue una tarea conjunta con el grupo de asesores de aprender. Lo que implicaba leer todas las ordenanzas. Leer y ver de qué se trataba, involucrar al vecino para que se acerque y que vaya tomando confianza, porque también soy nueva en la política. No soy una cara tan conocida como alguno de los otros concejales que está ocupando cada banca».

Sostuvo además que «esto es un aprendizaje rotundo desde el principio hasta la fecha, donde continuamente seguimos aprendiendo cosas y lo que más me impacto fue el cambio, porque yo estaba antes en Desarrollo Social primero y después a cargo de los Proyecto. Nosotros hacíamos proyectos y luego se implementaban. Acá es todo distinto nosotros elaboramos el proyecto y otro es el que tiene que aplicarlo, en este caso es el ejecutivo. Las ideas las tenemos, proyectamos y a veces tenemos esa discrepancia con el ejecutivo que no quiere aplicarlo, de cierta manera. El principal cambio fue ese en mi carrera».

Técnica

«Para quienes no me conocen yo nací en Puerto Madyn, a los cinco años me vine a Truncado con mi familia hice el Jardín acá, toda la Primaria acá y la secundaria. Termine mis estudios y me fui a estudiar mi carrera y una vez que me recibí volví. Cuando llego me encontré con un mundo municipal, que para mí era nuevo, en un primer momento cuando asumió el ex Intendente Omar Fernández me incorporo en su equipo. Así que ahí arranque y hasta el día de hoy no pare en todas estas temáticas sociales. Soy Técnica Superior en Intervenciones Grupales, Institucionales comunitarias y ahora me encuentro estudiando la Licenciatura en Trabajo Social», dijo.

Añadió que «un tema que estaba resonando bastante en la sociedad, en los medios y también en los despachos era que se aprobara por parte del Ministerio de salud la utilización del Ibuprofeno inalado y otros dos medicamentos más para los enfermos de covid-19. Para esto nosotros nos reunimos con diferentes sectores en el Concejo para tratar estos temas, ya que era constante la demanda que teníamos de los vecinos, para saber como se estaba tratando este tema en la localidad».

Agregó que «así que nos comunicamos con diferentes Diputados y también a nuestra Senadora y presentamos desde nuestro bloque del socialismo Santacruceño una resolución para adherirse a la resolución que se presento en la Cámara de Diputados. Para tratar a los pacientes, siempre en manera compasiva con el tratamiento de Ibuprofeno inalado. También desde un primer momento compartimos y le solicitamos al Ministerio de Salud de la Provincia que pueda tomar estos medicamentos que son tres medicamentos específicos para tratar a los pacientes con coronavirus».

De este modo señaló que «esta era una de las demandas, aparejado a esto estaba el tema del hospital local, donde nosotros veníamos pidiendo informes, los que nunca respondieron. El saber cómo se encontraba tanto en infraestructura como las demandas de los profesionales del nosocomio, sobre todo en la situación en que nos encontramos. Ante esta situación también dijimos algo hay que había que hacer. Entonces preguntamos ¿cómo no contamos con los recursos? En cuanto a los profesionales. Para tener alguna alternativa hasta que llegue la vacuna donde debemos saber, y así tener en cuenta las necesidades reales para que no se desborde el sistema sanitario de la localidad, que consideramos que es bastante precario».

Proyecto

Romely Camino explicó además que «estamos en el bloque preparando un proyecto, porque hoy no existe ningún tipo de sanción tanto para el ejecutivo provincial como para el municipal, ante la no respuesta de estos pedidos de informes. Nosotros hemos preparado un montón de informes sobre todo por el tema de las compras por este tema de la pandemia, donde no hemos recibido ninguna respuesta».

«Más con el tema de Desarrollo Social con relación a la gente carenciada, con la atención de mujeres víctimas de violencia. Durante esta pandemia estos temas se han multiplicado. Con el tema de niñez, no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Entonces creemos que el ejecutivo sino responde hasta el momento pasa como así y no tiene ningún tipo de sanción cuando debería dar una respuesta porque se trata de un interés público para la comunidad. Todo lo que hace el ejecutivo como el legislativo debe ser una información pública. Para eso nosotros tendríamos que tener como se hace en otras localidades un Boletín Oficial, estamos también trabajando en eso».

«Nosotros hacemos el pedido de informe, se vota como solicitud, como casi siempre es un tema que tiene que ver con la comunidad, se vota en forma unánime en el Concejo. Pero después al momento de llegar al Ejecutivo nunca tenemos la respuesta, eso lo hablamos continuamente con el resto de los Concejales. No solamente nos pasa a nuestro sector como oposición, sino también los que están dentro del oficialismo también le sucede».

Indicó que «esto lo consideramos como una falta de respeto hacia la institución, lo mismo me ha pasado ir a hablar con un Secretario del Ejecutivo y no me han querido atender, ni siquiera pasar información que debería ser pública, siendo que somos funcionarios electos también. Ahora imagínense que a nosotros nos hacen esto, que queda para un vecino común si va a pedir algo».

«Para la próxima sesión estamos preparando en el bloque un pedido de informe sobre la situación del Secretario de Medio Ambiente Raúl Gómez, esto se va a presentar en la sesión del próximo miércoles, lo estamos preparamos con mi equipo de gestión».

Finalmente manifestó que «por último presenté un proyecto que pasó a comisión, que es de la banca del vecino, que es lo que es llamado en otras localidades la sexta banca. Para darles una participación más activa a los vecinos de la localidad, que es lo que tanto están reclamando hoy en día».