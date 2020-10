La Agrupación «Lucha y Dignidad» programa un «bocinazo» para solicitar aumento salarial a Cotillo

Facebook Twitter

Caleta Olivia

José Avellaneda de la agrupación Lucha y Dignidad informó sobre la convocatoria a una caravana y bocinazo con el fin de solicitar recomposición salarial para los trabajadores municipales.

Aún no está definida la fecha de la movilización que se dará a conocer a través de las redes sociales. Acerca de la actualidad de los empleados, afirmó que es «el único sector que aún no ha discutido, todos han cerrado acuerdo salariales y nosotros no hemos iniciado ningún tipo de discusión».

Los acuerdos fueron de entre el 20 y 30% para los sectores de administración central, educación, salud y seguridad.

Avellaneda sostuvo que el incremento debería ser del 40% «que es lo que va a rondar la inflación a fin de año».

Otra cuestión que remarcó es el pago de la ayuda escolar que no se abona desde marzo, en el contexto de suspensión de clases presenciales. Sobre este ítem remarcó que en Caleta Olivia se paga 1000 pesos y que en la Municipalidad de Río Gallegos más de 5 mil pesos.

Al comparar los sueldos locales con los de los municipales de la capital santacruceña, afirmó que » la categoría 10 cobra cerca de 30 mil pesos».

Según el último informe del INDEC una familia necesita 48 mil pesos para sostenerse y un módulo uno «está cobrando con algún adicional 25 mil pesos. Necesitamos iniciar la discusión y que se vea reflejada en el próximo sueldo». La urgencia también radica en la posibilidad de que el aumento impacte en el aguinaldo de diciembre.

«Creo que el gremio de la ciudad que está con menos actividad es el nuestro» expresó al comentar su intento de realizar un trabajo conjunto con los delegados para recorrer sectores y observar las condiciones laborales. «La principal función del secretario general es defender a sus afiliados», remarcó.

Si bien José Avellaneda se había postulado para las elecciones gremiales que iban a realizarse en diciembre y se suspendieron para finales de febrero, estimó que no es momento de hacer campañas y que su inquietud es la búsqueda de las mejoras en las condiciones laborales de los empleados municipales.