Último día para inscribirse en el programa de sostenimiento económico «Fortalecer Cultura»

Caleta Olivia

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura de la Nación a fin de aminorar el impacto económico surgido por la pandemia Covid-19 en el sector cultural.

El programa otorga un apoyo económico que consistirá en tres cuotas de hasta 15 mil pesos por los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La subsecretaria de Cultura Municipal Silvia San Pedro, destacó la importancia de estas propuestas de carácter federal que surgen en tiempos en los que muchos artistas perdieron la posibilidad de generar ingresos.

«El Ministerio de Cultura de la Nación está haciendo apoyo a todas los trabajadores de la cultura, no olvidándose, porque está lanzando distintos programas para poder afrontar esta pandemia y asistir a quienes no pueden desarrollar su arte», expresó.

Respecto al programa «Fortalecer Cultura», explicó que podrán sumarse, artistas, artesanos, sonidistas, fotógrafos y docentes de actividades artísticas, quienes podrán inscribirse hasta el 22 de octubre de forma online a [email protected].

Asimismo, quienes no cuenten con medios tecnológicos o requieran asistencia para el proceso de inscripción podrán acercarse a las oficinas de Cultura, ubicadas en planta baja del Centro Cultural, de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

Concurso Artístico

Por otro lado, la subsecretaria recordó que también se encuentra abierta la inscripción para el concurso de arte denominado «Un retrato para María Remedios del Valle», que tiene como objetivo revalorizar la cultura afro en Argentina y la figura de una mujer que fue símbolo de valentía y patriotismo, a quien el General Manuel Belgrano le confirió el grado de capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla.

Del mismo modo, podrán participar artistas audiovisuales con obras en soportes como pintura, dibujo, grabado, fotografía, collage y fotomontaje entre otros. Las obras que constituyan los mejores retratos de dicha personalidad serán premiadas con importes de 100 mil, 80 mil y 60 mil pesos para el primer, segundo y tercer puesto respectivamente.

Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de noviembre y se realizaran de forma online a [email protected].