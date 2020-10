El doctor Acuña Kunz comenzó a suministrar el Ibuprofeno Inhalado en pacientes con coronavirus

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El doctor Juan Acuña Kunz, anunció hoy a través de su red social que comenzó a aplicar Ibuprofeno Inhalado en cuatro pacientes y aseveró que intentará buscar más dosis para que se puedan adquirir en la ciudad para aquellos pacientes con COVID positivo y puedan nebulizarse y superar sus problemas respiratorios.

El médico, aseveró que a pesar que le pueden llegar sanciones, dado que no está autorizado en la provincia, lo importante es ayudar al paciente que está atravesando un grave problema de salud. «Qué me va a decir el Colegio Médico, si están de acuerdo conmigo», sostuvo y detalló que aquellos médicos que no comparten el uso del medicamento, piensan más en la política que en la persona enferma.

En su tradicional informe que brinda en su red social de facebook, detalló que Caleta Olivia está «en una curva de ascenso muy importante».

«La tasa de infección está aumentando logarítmicamente y esto significa que en quince días vamos a tener una gran cantidad de casos. Tenemos buenas y malas noticias. Las malas es que los casos aumentan aceleradamente y que vamos a tener varios pacientes con complicaciones y van a tener que ser internados en el Hospital y algunos llegarán a terapia».

Agregó que «las buenas son las que a través del Plan detectar vamos a poder mantener ese ascenso de la curva, hasta amesetar la curva en los próximos 25 días. Esta es una noticia importante porque nuestro sistema de salud local está preparado porque hay 40 camas de terapia intensiva en total y también cerca de 40 respiradores. Ojala que Dios quiera no tengamos que utilizarlos todos», rogó.

«La otra buena noticia es que «estoy poniendo muy pocas dosis con pacientes que tienen alguna dificultad y antes que ingresen con mas dificultades respiratorias he conseguido, dosis de ibuprofeno inhalado. Esto es tan simple y no entiendo porque no lo quieren autorizar», dijo y explicó la manera de usarlo y que un gotero alcanza para quince dosis.

«Esto mejora su dinámica respiratoria», aseveró y se preguntó porque «no se permite su uso, porque además vale cerca de 400 pesos. Vale menos que un comprimido de ibupirac».

Además, sostuvo que «hay muchas cosas que no me cierran, porque el ANMAT no lo autoriza y en diez provincias argentinas se está aplicando. Muchos médicos están solucionando problemas con esto y explican que se mejora mucho la capacidad respiratoria del paciente».

Además indicó que «yo me comprometo y me responsabilizo a hacer la receta a quienes los necesiten, porque todos pueden tener la posibilidad de acceder al ibuprofeno inhalado para aquellos pacientes con Covid positivo», dijo y aseveró que este medicamento «es un arma terapeutica para ir solucionando el problema. No cura, pero soluciona los problemas respiratorios».