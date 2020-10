ATE y APAP anunciaron que «podría haber medidas de fuerza» si no hay respuestas desde el municipio

Facebook Twitter

Pico Truncado

Hace instantes concluyó una conferencia de prensa protagonizada por los Secretarios Generales Rodrigo Britez de ATE y Adriana Martínez de APAP, detallando las reivindicaciones que se están exigiendo al municipio, referentes a la apertura de paritarias salariales y laborales, recategorización, indumentaria, claridad en los ingresos por el artículo 139 y cese de persecuciones, entre otros puntos.

La primera en tomar la palabra fue la titular de APAP, Adriana Martínez, quien detalló que «con el compañero Britez venimos trabajando desde hace tiempo en conjunto para lograr beneficios para los trabajadores municipales».

La dirigente anunció que hoy se realizó ante el Ministerio de Trabajo una presentación en conjunto solicitando apertura de paritarias, que se suma a la realizada el 15 de Octubre, donde además se exigieron respuestas en referencia a recategorizaciones, indumentaria, claridad en los ingresos por el artículo 139 y cese de persecuciones, entre otros puntos. «No hemos obtenido ninguna respuesta», puntualizó Martínez.

A continuación, el Secretario General de ATE, Rodrigo Britez, puntualizó que «estamos exigiendo paritarias salariales y laborales porque hay muchos puntos por discutir que no están siendo resueltos. Hay mucha falta de respeto, y necesitamos sentarnos a discutir para que empiecen a respetar a los trabajadores».

Sobre la paritaria salarial, además de considerar «irrisoria» la suma ofrecida por el gobierno provincial, el dirigente consideró que «no debería ser un condicionante» que todavía no se haya definido el aumento en la administración pública central, para discutir mejoras en los haberes de los municipales. «El ejecutivo cuenta con autonomía política y económica para poder definir los salarios de sus trabajadores» puntualizó Britez.

«Necesitamos urgente apertura de paritarias salariales y laborales. No podemos seguir permitiendo que se dilate, porque es una jugada política cuyos únicos perjudicados son los trabajadores. Nos pasó en el primer semestre, donde se firmó en junio el aumento a nivel provincial, y en el municipio recién en agosto, por lo que los trabajadores se perdieron dos meses de incremento» detalló Britez.

Habiendo transcurrido más de 48 horas de la presentación realizada solicitando paritarias, el bono de 5000 para trabajadores abocados a labores referidas a la pandemia, recategorizaciones, indumentaria, claridad en los ingresos por el artículo 139 y cese de persecuciones, se definió que se recorrerá los distintos sectores de trabajo, para conocer la percepción de los trabajadores respecto a la cuestión salarial y laboral.

En caso de que desde las bases lo consideren necesario, se podría avanzar en medidas de fuerza.