Reyes: «la mejor forma de prevenir el cáncer de mama es garantizar los chequeos»

Caleta Olivia

En el mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama la diputada nacional Roxana Reyes se dirigió a la gobernadora Alicia Kirchner pidiéndole que tome medidas con respecto a la imposibilidad de muchas mujeres de la provincia para acceder a los chequeos regulares.



«Es evidente que en este contexto de pandemia los controles han disminuido considerablemente. Esto no quita que aún hoy, por ejemplo, nuestras vecinas de Perito Moreno, Los Antiguos o Gobernadores Gregores no tengan la posibilidad de realizarse el control en sus localidades. Asegurarles este derecho es la mejor forma que tiene el gobierno de concientizar y sensibilizar sobre la enfermedad» sostuvo Reyes.

«El 95% de los casos de cáncer de mama pueden curarse con una detección a tiempo. Para esto es imprescindible que el gobierno provincial garantice la accesibilidad a los exámenes en tiempo y forma» manifestó Reyes.

En ese sentido, la legisladora dijo que es inentendible que aún existan localidades en nuestra provincia que no cuentan con un mamógrafo, siendo que es una práctica instaurada en el país desde la década de 1970.

Cabe destacar que el cáncer de mama es el segundo cáncer femenino más común a nivel mundial, y representa 1.7 millones de nuevos diagnósticos cada año. Una preocupación aún mayor es que se ha convertido en la principal causa de mortalidad entre las mujeres en todo el mundo.

«Está demostrado que un estudio realizado a tiempo reduce hasta en un 30% la mortalidad. Este porcentaje, sumado al dato que refleja que una de cada ocho mujeres padece la enfermedad antes de alcanzar los 80 años, da la pauta de lo imprescindible que resulta que las mujeres tengan la posibilidad de realizarse el estudio a tiempo para prevenir la enfermedad» concluyó Reyes.