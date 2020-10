Diputados piden que las ART cubran el COVID

Facebook Twitter

Río Gallegos

Presentaron un proyecto para solicitar que el Coronavirus sea incluido dentro de las enfermedades cubiertas por las ART para todos los trabajadores.

El pedido está dirigido básicamente a todos los legisladores nacionales que representan a Santa Cruz a nivel nacional y se fundamenta en la necesidad de modificar la ley 24.557 -Ley de Riesgos de Trabajo- para incluir a la enfermedad producida por el Coronavirus COVID -19 en la categoría de enfermedades profesionales para que puedan tener cobertura de las ART.

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados de la provincia por el Bloque Nueva Santa Cruz.

«Esta enfermedad golpea fuerte, sobre todo a los profesionales que por su trabajo se encuentran en la primera línea en la lucha. Necesitamos cuidar a los trabajadores que se desempeñan en actividades y servicios esenciales, como los no esenciales», dijo la Diputada Ricci al respecto.

En el proyecto nombran como antecedente la resolución del Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N 367/2020 para que incluyera al COVID -19 como enfermedad profesional para los trabajadores esenciales mientras dure la pandemia.

Desde el Bloque sostuvieron: «creemos que esta inclusión debe ser para todos los trabajadores, los esenciales y los que no lo son, dado que aquellos que no son esenciales, en muchos casos, están de todos modos prestando servicios en plena pandemia».

Por su parte la Diputada Ricci agregó «en Santa Cruz no se está gestionando bien la pandemia y eso queda demostrado en la cantidad de los casos que no paran de subir y el colapso de las hospitales públicos; además de la ineficacia del Gobierno a la hora de tomar medidas urgentes para tratar a los pacientes como el ibuprofeno inhalado».