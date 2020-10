Más de 500 residente de Bolivia en zona norte de Santa Cruz no pudieron votar

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Este domingo se realizaron las elecciones generales de Bolivia de 2020 para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados en Bolivia.

Más de 800 personas votaron en Comodoro Rivadavia (Foto: ADNSur)

De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral boliviano, los ciudadanos residentes en el extranjero podían ejercer su derecho al voto en los 30 países donde la nación tiene representación diplomática. Aunque, en las localidades de la zona norte de Santa Cruz, los residentes extranjeros de ese país no pudieron emitir su voto por la pandemia.

El ex cónsul de Bolivia en Comodoro Rivadavia, Daniel Quintanilla le dijo a Diario Más Prensa que «los compatriotas de Santa Cruz, de la zona norte, no pudieron ingresar a Comodoro Rivadavia por la emergencia sanitaria y además por el aumento de casos del virus en Caleta Olivia», explicó.

Quintanilla señaló que «antes de la pandemia no se gestionó para que en Caleta Olivia se pueda votar, debido a que los residentes podrían viajar a Comodoro a sufragar. De todos modos, con la pandemia se complicaron los trámites ante el órgano electoral para poder abrir alguna escuela en Caleta Olivia. Y a esto, se sumó que no hubo autorización del COE de la ciudad, ni para poder abrir una escuela o para que los residentes puedan viajar a Chubut», sostuvo.

En tanto, el domingo con todos los protocolos desde muy temprano, comenzó un intenso movimiento de personas en dos mesas en el Centro Cultural y la Biblioteca Pública Municipal en esa ciudad chubutense.

En Comodoro las elecciones se realizaron con normalidad y con los protocolos exigidos (Foto: ADNSur)

Cerca de 1800 ciudadanos bolivianos que viven en Comodoro Rivadavia comenzaron a votar para elegir a su presidente y otras autoridades, en los dos centros habilitados en Comodoro Rivadavia.

El ex cónsul, quien fue cesado en su cargo en marzo y desde esa fecha no cuenta con acreditación diplomática aseguró que a pesar del cargo continúa trabajando con diversas actividades que lleva adelante la comunidad.

«En la zona norte de Santa Cruz, más de 500 residentes no pudieron sufragar y por ese motivo hubo una ausencia de casi un 40 por ciento del padrón electoral», sentenció y añadió que «por las normativas de la provincia de Santa Cruz, no fue factible que puedan viajar a Comodoro Rivadavia».

Fueron seis los candidatos presidenciables oficialmente. Ellos son: Luis Fernando Camacho, María de la Cruz Bayá, Luis Arce, Chi Hyun Chung, Feliciano Mamani y Carlos Mesa.

En tanto, el ex presidente boliviano Evo Morales celebró este lunes el resultado de las elecciones presidenciales en Bolivia en las que, según conteos rápidos privados, se impuso en primera vuelta el candidato del su partido Luis Arce.

«Recuperamos una conciencia de la democracia, sin violencia», dijo el ex mandatario desde Buenos Aires, la ciudad en el que vive desde diciembre y desde el cual dirigió la campaña del MAS, informó Infobae.

«Ahora tenemos la responsabilidad de seguir con otro proceso de cambio», agregó. «Acompañamos a nuestro presidente ‘Lucho’ Arce».

Sobre el voto, Morales consideró que la «amplia» victoria fue posible porque «el MAS es el único movimiento con visión de país, con un programa»