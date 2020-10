75 Octubres: Día de la Lealtad en Cañadón Seco y masivo apoyo a Soloaga

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Al igual que en todo el país, al evocarse el sábado el 75° aniversario del evento fundacional del peronismo, en Cañadón Seco fueron cientos los vecinos que se intercambiaron mensajes por diferentes redes sociales en adhesión a la histórica fecha que se constituyó en el Día de la Lealtad, pero además transmitieron su apoyo al presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Marcelo Soloaga, quien por razones de salud y por prescripción médica se vio forzado a solicitar un periodo de licencia.

Las medidas preventivas por el avance de la pandemia de Coronavirus motivaron que este año no pudiera realizarse un acto institucional para rendir homenaje presencial al General Juan Domingo Perón, pero igualmente el 75 Octubres tuvo una marcada e intrínseca repercusión de manera virtual.

Algunas de las siguientes frases que propalaron los vecinos sintetizan esas adhesiones de intrínseco contenido:

«Lealtad, fidelidad, convicción y sobre todo memoria. A seguir luchando por este rinconcito sureño».

«Feliz día compañeros, a seguir transformando el Cañadón. Gracias señor presidente comunal por su lealtad y trabajo para con este bendito pueblo»,

«Cuando uno tiene la convicción sobre lo que está haciendo, le pone el esfuerzo, el coraje y hace frente a los contratiempos, el pueblo sabe reconocer la transformación. Siga adelante, con el apoyo de todos aquellos que sabemos reconocer y valorar una gestión de gobierno». «Feliz día de la Lealtad compañero Jorge Soloaga, líder peronista e inigualable persona para seguir transformando el Cañadón por muchos años más. Juntos a la par».

La gesta peronista

A pesar del paso del tiempo, una inmensa mayoría de las nuevas generaciones tienen bien presente que en aquel 17 de Octubre de 1945 las masas populares irrumpieron en la Plaza de Mayo reclamando la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón, que había materializado un conjunto de derechos sociales largamente anhelados.

Por ello, Cañadón Seco no fue la excepción de lo que ocurrió en el resto de la patria y los vecinos realizaron un fuerte acompañamiento por las redes sociales a la gestión comunal de Jorge Soloaga quien enfrenta un difícil momento con su salud.

No obstante ello, Soloaga señaló; «cuando la oligarquía responsabiliza de todos los males de la Nación a los 75 años de peronismo, basta recordar, a modo de refutación respaldada por la historia, que el peronismo sólo gobernó 35, los otros años fueron de dictaduras genocidas y gobiernos no peronistas, que endeudaron, sometieron y saquearon al país como el último conducido por Macri». «El peronismo siempre llegó y permaneció en el gobierno con el respaldo del voto popular emitido en elecciones libres y sin proscripciones, por lo cual en estos 75 años de vida potente y activa en el corazón y en la cabeza de nuestro pueblo, volvemos a respaldar una verdad histórica», afirmó.

Finalmente puso de relieve que «trabajamos todos los días como un homenaje a todos los militantes que entregaron sus vidas, su tiempo, sus recursos y sus sueños a este movimiento que es el único depositario de los anhelos reales del pueblo argentino».