Cotillo recibió a integrantes de la Cámara de Comercio e Industria

Caleta Olivia

El encuentro se desarrolló esta mañana, ante los pedidos que surgen de un sector comercial en relación a las restricciones surgidas en razón de la situación sanitaria.

Junto a la secretaria de Producción Tania Sasso, analizaron las diferentes inquietudes, entre ellas la apertura comercial para el próximo domingo como una medida excepcional y solo para comercios de cercanía lo que se confirmará con un protocolo específico este viernes.

Asimismo, se informó sobre la nueva modalidad de trabajo que impulsaran con el objetivo de acercar a los comerciantes las diferentes herramientas de sostenimiento que brinda el Estado.

Por otra parte, se planteó la situación del servicio de mesa en restaurantes, la de aquellos rubros que permanecen cerrados, como también de los paseos de compras denominados «saladitas», con quienes se buscará alcanzar un acuerdo para el servicio de seguridad, que resulte accesible para el sector.

En este marco, el Intendente Cotillo señaló que el encuentro posibilitó llegar a un acuerdo más allá de que en algunas cosas se pueda acceder y en otras no.

«Uno no actúa caprichosamente, estamos dentro de un marco de equilibrio sosteniendo ciertas cuestiones en esta pandemia, donde por ahora estamos con resultados satisfactorios en ciertos aspectos. Hay un decreto nacional y uno provincial que nos marcan ciertos parámetros y limitaciones», aseguró.

Respecto a las herramientas de sostenimiento adelantó que llamarán uno por uno a cada comerciante, para atender la situación específica y dar una respuesta mediante estas alternativas.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio Miriam Giorgia, destacó la importancia de mantener estos espacios de diálogo.

«Durante todo este tiempo hemos adquirido respuestas, muchas veces no fueron las que queríamos escuchar como comerciantes pero siempre hemos tenido la posibilidad de sentarnos y dialogar», expresó.

Tania Sasso, secretaria de Producción, se refirió a la gestión del programa Santa Cruz Protege, la eximición de tasas establecida mediante ordenanza municipal, y las asistencias para el pago de salarios.

«Muchos comercios no están pudiendo acceder porque les faltan cumplimentar algunos requisitos, principalmente la habilitación. Desde la Subsecretaría de Comercio e industrial vamos a apoyar y gestionar esas habilitaciones en conjunto con el comerciante para que puedan tener la documentación completa y acceder a los beneficios», explicó.

Finalmente recordó que, mediante el programa Santa Cruz Protege se puede acceder al pago de alquileres como aporte no reintegrable, el pago de servicios, o algún monto para el pago de bienes. También se contempla una alternativa para quienes debieron cerrar sus puertas por detectarse casos de Covid positivo o aislamiento por casos estrechos.