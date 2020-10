El «Roña» Castro capturó a uno de los ladrones: «lo maté a palos, entregué a la policía y quedó libre»

Facebook Twitter

Buenos Aires

La semana pasada se conoció la noticia de que dos ladrones asaltaron al reconocido boxeador santacruceño. Hace pocas horas, contó que logró capturar a uno de los ladrones: «lo maté a palos, lo entregué a la policía y ya está en la calle. Estoy re caliente».

El «Roña» Castro habló en exclusiva por LU12 AM680 de Río Gallegos y contó que él mismo capturó a uno de los ladrones que le robó. Lo entregó a la Policía, pero cuando fue hasta la comisaría, ya lo habían dejado en libertad. «Estoy re caliente», expresó.

«Recién hace 45 minutos acabo de agarrar a un chorro que me robó, lo maté a palos, vino la Policía, lo agarró y después lo largó», relató en breves palabras lo que le había pasado minutos atrás.

«Cuando lo vi digo ‘sí, vos fuiste’, lo agarré, le pegué una piña, lo tiré al piso y paró un patrullero, le digo ‘este me robó’. Había dejado el negocio abierto, cuando cierro y voy a la comisaría, llega el patrullero pero sin el chorro, me puse como loco», agregó a su relato el púgil nacido en la localidad santacruceña de Caleta Olivia.

Al ver que el presunto ladrón había quedado en libertad, contó que le dijo al policía: «Vos que estás para defender a la sociedad, yo agarro al chorro y vos lo largás».

Además, había una mujer policía también, a quien le dijo: «Vos fuiste también», a lo que le respondió: «¿Y cómo podemos saber que él te robó?»: «Lo largaron y te da impotencia, encima de que me duele la mano de la piña que le pegué», expresó el boxeador.

«Ahora voy a tener represalias, porque van a venir por el vuelto», aseguró también, en relación a los ladrones.

Sin embargo, dijo que las personas que le robaron «no eran caras de conocidas de antes, pero a mi no se me va la presencia del chorro». «Estoy re caliente», sentenció. (Fuente: pastadecampeón.com)