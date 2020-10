Conversatorio histórico de Estudiantes del Colegio 22 y Madres de Plaza

Facebook Twitter

Todavía estamos de pie con bastones y con sillas de ruedas…

Autores: profesores María Elisa Palmas y Milton Riquelme

Caleta Olivia

El conversatorio modalidad virtual debido a la pandemia social se realiza mediante plataforma Zoom en el marco del proyecto educativo institucional del colegio provincial de educación secundaria N° 22 «Gregorio Álvarez Maestro Patagónico»2 de Caleta Olivia de la provincia de Santa Cruz denominado: «La libertad de saber».

El objetivo central fue sumar nuestro granito de arena para recuperar la memoria histórica, con la intención de revalorizar los hechos de violaciones de los derechos humanos en la última dictadura militar como base para el reconocimiento de los mismos y su importancia para la vida democrática.

La charla, que accediendo a los deseos de los estudiantes, la inicia Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, más conocida como Taty Almeida:

-¡Todavía estamos de pie! Con bastones y con sillas de ruedas. Hay que cuidarse, el virus no decidió dejarnos-.

Así, como la hemos visto en los últimos 44 años, con su pañuelo blanco en la cabeza, Nair Amuedo, mamá de Patricia Rossana Maddalena, desaparecida el 18 de agosto de 1976 a los 19 años de edad, inicia su relato, con la firmeza de sus 90 años:

– «La detención de mi hija que era mamá de mi nieta (de 46 días) y mi nieto (de 2 años y cuatro meses), junto a su esposo ‘Tato’ quien fue muerto de un tiro en la nuca. Por orden del jefe del operativo le entregaron los niños a un vecino… Eso para mí fue un golpe terrible».

-Fuimos al ministerio del interior. No dieron respuesta. En ese momento nuestros hijos no eran desaparecidos, sino que eran detenidos. Mi hija no apareció 1 Aquí debemos hacer una advertencia. Las ideas contenidas en el proyecto surgen durante el invierno de 1920 por iniciativa de los estudiantes a raíz de sus intereses y necesidades por querer conocer una parte de los sucesos vividos en la última dictadura militar. Encabezada por los directivos, profesoras María Elisa Palma y Gabriela Colazo.

En el encuentro virtual estuvieron presentes estudiantes y docentes del colegio 22, la directora provincial de educación secundaria mg. Silvia González, el coordinador general de educación secundaria profesor Nelson Salazar, la coordinadora provincial de estudiantes profesora Antonella Borquez , referentes del programa de radios sociocomunitarias del consejo provincial de educación, supervisores y supervisoras de educación secundaria y el integrante de la mesa de gestión del parlamento juvenil del Mercosur Mateo Brunetti. (Nota de los autores, en Caleta Olivia 8 de octubre de 2020).

Gabriela Colazo. Profesora de Educación Tecnológica

2 La institución educativa agradece al Consejo Provincial de Educación por acompañamiento y el apoyo en cada propuesta de trabajo en beneficio de los y las estudiantes de nuestra provincia.

NUNCA. No es solo el hecho de perder a tu hija. Sino el hecho de no saber ¿cómo murió? ¿Qué le pasó? ¿Cuáles fueron las torturas que sufrió?

Génesis: Madres de plaza de Mayo «Línea fundadora». Es un movimiento de madres al que podemos caracterizar por su libertad, su manera transparente de actuar, por su incansable lucha por los derechos humanos en la sociedad Argentina y en el mundo, desde el mismísimo golpe militar y hasta ahora. Nair Amuedo continúa su relato:

-El camino se inicia el 30 de abril de 1977 (en plena dictadura militar). Estela Maris y Azucena Villaflor de De Vicenti se sentaron en la plaza de Mayo sin saber qué hacer. Había toque de queda. «Los milicos» las veían de arriba y dijeron «Son unas locas». Un policía, les ordenó que no podían estar ahí, por lo tanto Azucena y su compañera empezaron a caminar, primero alrededor del monumento a Belgrano luego en la Plaza propiamente dicha. Marcha de la resistencia: Las madres convocan a marchar durante 24 horas ininterrumpidas como herramienta de lucha. La marcha de la resistencia es suspendida en 2005 al considerar que el enemigo no estaba más en la Casa Rosada. Pero fue reeditada durante el primer día del gobierno de Macri en 2015 y puesta a disposición del pueblo.

Desde la ciudad Córdoba, Nair exhaló un hondo suspiro para explicar cómo organizaron su herramienta de lucha:

-En 1981 (todavía en dictadura militar). Organizamos la marcha de la resistencia, la consigna fue: 24 horas en la Plaza de Mayo. Éramos muchas. Teníamos miedo porque estábamos rodeadas de muchos policías. En la noche cayo una llovizna muy finita, luego escarpó. Cuando salió el sol: No lo podíamos creer. Lo hicimos todos los años. Dormimos sobre cartones.

-En ese año intentamos hablar con los militares. Hablamos en tribunales. No obtuvimos respuesta. Fue una época de miedo, pasaban los camiones con militares armados. Con fusiles en sus manos no sabíamos si es que iban a disparar. Taty Almeida sin mostrar ni siquiera desconcierto por las dificultades de conexión al sistema virtual retoma la palabra, (para alegría nuestra y de los y las estudiantes):

-Mi hijo Alejandro tenía 20 años. Era un militante político. Por ahí escucho: «Por algo debe haber sido». A ellos contesto: ¡claro que sí! porque era un militante político. Ser militante significa compromiso, ocuparse del otro.

-Mis familiares eran militares. «Yo era gorila con pelos». Mi hijo, militante del ERP4, con su metro ochenta me abrazaba y me decía: «Sos una gorilita de mierda pero 3 En: https://madres.org/index.php/8-9-diciembre-marcha-la-resistencia-la-plaza-mayo/ Asociación Madres de Playa de Mayo. Página revisada el 9 de octubre de 2020.

4 En: https://www.elhistoriador.com.ar/erp-ejercito-revolucionario-del-pueblo/ El historiador. Felipe Pigna. Manuel Belgrano. El ERP nace como consecuencia de una decisión política del último congreso te quiero». Yo no lo entendía. Cuando fue detenido fui a verlo al General Harguindeguy. Pues mi padre, militar, había trabajado con él. Papá murió en 1961. Harguindeguy me atendió y dijo: «… ¡No podemos hacer nada! la culpa la tienen los peronistas». Yo en ese momento le creí-.

De este modo, los temas que no estaban agotados, no solo fueron el punto de partida del conversatorio, sino que habían de convertirse en los de mayor resonancia. A continuación quienes oficiaron de moderadoras permitieron que docentes y estudiantes alcen sus voces para las preguntas:

– ¿Desde el inicio de la organización lograron apoyo del gobierno de los Estados Unidos? -. Contesta Nair: (Taty Almeida pierde la conexión a internet).

-No. Yo fui a los Estados Unidos, les mostré el pañuelo blanco y les pregunté si conocían el significado. No lo conocían. Ellos son ignorantes de Argentina y de América. Tienen una cultura para ellos-.

-Viajé a Estambul. Allí hay un árbol por cada desaparecido en el mundo. Nuestras rondas son conocidas en el mundo: Italia, España, Francia… en el mundo-.

– ¿Cuál es el objetivo del recorrido que se hace todos los jueves? -.

-Todos los jueves, (ahora no, por la pandemia) hacíamos el recorrido. Un día me acompañaron dos coreanos uno alto, otro bajo. Luego el más bajo me dijo ¿sabe con quién camino señora? (lo miró con desconcierto. Pues no sabía quién me acompañaba). Es el ministro de economía de Corea -o algo por el estilo-. Nuestra marcha trasciende en el mundo-.

– ¿Son suficientes las acciones de los gobiernos democráticos? -.

-No. Alfonsín atendió a un grupo de nosotras. Yo no entré. Quedé en el pasillo. Cuando las compañeras salieron de la reunión me contaron que Raúl Alfonsín, dijo que él creía que todavía «había Desaparecidos» con vida-.

-Tuvimos muchos encuentros y desencuentros-. -Hemos tenido un gran apoyo del presidente Kirchner y su esposa-.

– ¿Cómo se llevan entre ustedes? -.

– ¡Nos llevamos como hermanos! Siempre que una de nosotras viaja, nos

quedamos preocupadas a la espera de su regreso.

del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) realizado en julio de 1968 en el IV Congreso del partido. Es el proceso que culmina con la creación del ERP. ¿El ERP es el brazo armado del Partido? No.

El ERP no es el brazo armado del PRT. Es una organización de masas para la guerra civil. Sus filas están ‘constituidas por todos los militantes del Partido más aquellos combatientes de diferentes capas sociales y disímiles extracciones políticas que aceptan pelear por el programa del ERP; este programa es antiimperialista, anticapitalista y democrático mientras que el programa del PRT es clara y definidamente socialista. Para resumir podemos decir que el ERP tiene un programa «mínimo» mientras que el PRT levanta un programa «máximo».

Nuestra casa: la Casa de las Madres, bautizada como el «Centro de la Memoria, el Amor y la Resistencia» planificó visitas guiadas a partir de noviembre del corriente año5.

-No teníamos casa, Taty organizó un festival con un músico norteamericano, del cual lamentablemente no recuerdo el nombre. En un momento del festival Taty toma el micrófono sube al escenario y dice: ¡son 30.000 personas las que están en el festival!

Con el dinero recaudado compramos una casa. La casa que hasta hoy tenemos-.

Juicios: entre los antecedentes de la política de reparaciones, es importante destacar que la CONADEP6 en su informe final recomendó: «Que se dicten las normas necesarias para que los hijos y/o familiares de personas desaparecidas durante la represión reciban asistencia económica: becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo. Asimismo, que se sancionen las medidas que se estimen convenientes y que concurran a paliar los diversos problemas familiares y sociales emergentes de la desaparición forzada de personas»7.

María Elisa Palmas

Supervisora Pedagógica de Educación Secundaria ZN



-Muchas de nosotras hicimos juicios en reclamo al resarcimiento económico. Eso para Ebe de Bonafini era como «vender la sangre de nuestros hijos». La referencia de Nair no es una petición de ellas sino que, además, del el ámbito internacional se exigía a los Estados la compensación económica a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, entre otras obligaciones, fue posible incorporar el reclamo junto a los de verdad y justicia. Los organismos de derechos humanos comprendieron así que la reparación económica es una demanda legítima a la que el Estado debe responder.

Solo un grupo dentro de las Madres de Plaza de Mayo, liderado por Hebe Pastor de Bonafini, que había confrontado desde el inició con esta idea, mantuvo su oposición.

Digamos además, a modo aclaratorio que, actualmente existen dos grupos de Madres de Plaza de Mayo -las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Esta última facción se opone terminantemente a la política reparatoria, tanto la que sustenta la compensación económica como aquella que 5 En: https://madres.org/index.php/visitas-guiadas/ Asociación Madres de Plaza de Mayo. Las Madres te invitan a ser parte de la historia. A partir del jueves 1ro de noviembre, comienzan las visitas guiadas en la Casa de las Madres, bautizada como el «Centro de la Memoria, el Amor y la Resistencia».

Esta iniciativa tiene como objetivo que todas y todos puedan conocer, entender y ser parte de los más de 42 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo.

El recorrido cultural estará a cargo de docentes y estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) que los guiarán por los distintos sectores de la sede de la Asociación, poseedora del archivo de derechos humanos más grande de Latinoamérica.

Durante dos horas y media no solo podrán conocer el espacio que las Madres transitan día a día sino que también se comentarán distintos hitos históricos, culturales, políticos y sociales relevantes en la historia. Pagina visitada 9 de octubre de 2020.

6 Decreto del poder ejecutivo nacional Nº 157 del 15 de diciembre de 1983.

Informe Nunca Más; Comisión nacional sobre Desaparición de Personas; Editorial Eudeba, 2ºedición 1984; Buenos Aires; p. 477. comprende acciones de otro carácter como el reconocimiento público de lo ocurrido, el perdón oficial, etc. (Guembe, M.J. página 3 s/fecha)8

-Estela de Carlotto es entre otras cosas la encargada de la búsqueda de niños

desaparecidos. Habla muy bien del corazón-. La lucha es por los derechos humanos: como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción9

.

-Somos pocas pero somos las que quedamos. -Nair lo dice con tanta fuerza que invita a la lucha, antes que volvamos a tomar aire, continua. -Cuando pase la cuarentena seguimos la marcha. Finalmente en nombre de ella y sus compañeras dice: Este es un espacio para transmitir. Un agradecimiento especial para María Elisa Palmas. No se olviden: Por la libertad, por estar bien hay que luchar no se puede ser indiferentes. En este mundo que no sabemos qué va a quedar después de la pandemia-.

-Les agradezco muchísimo uno por uno, un abrazo muy grande a todos y a todas.

En la Patagonia tierra del presidente Néstor Kirchner. Ella y su compañera Taty Almeida han enumerado con la mayor sencillez la desmesura de sus sueños. La defensa de los derechos humanos, todos. La vida en democracia, la vida en paz, la lucha por disminuir la pobreza, la protección del medio ambiente. Probablemente de ahí venga su concepción de la cultura que las trasciende, como: «todo aquello que posibilite que hombres y mujeres no se maten unos a otros».

¿Qué puede hacerse con un optimismo así de insaciable, de estas Mujeres, Madres que rondan los noventa años? Nada: solo seguir la bandera que ellas han enarbolado con tanto dolor y esfuerzo, hace un poquito más de 44 años.

8 Guembe, M. J. La Experiencia Argentina de Reparación Económica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos. Ensayo. 9 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ Naciones Unidas. Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Página visitada 9 de octubre de 2020.