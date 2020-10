Clarifican convenio con provincia sobre la utilización del sistema de video seguridad en Pico Truncado.

Facebook Twitter

Pico Truncado

Por Radio Nativa – MAS RADIO 95.7 Mhz de Pico Truncado se entrevistó en el programa «La tarde de Nativa» en la edición número 11, al Secretario de Servicios Públicos Tco. Jorge Gómez quien tiene a su cargo la sala de monitoreo del sistema e videocámaras de seguridad de la ciudad.

Sobre este tema que surgió la semana pasada por la firma de un convenio de parte del municipio con la provincia de Santa Cruz el Secretario dijo que «el sistema de monitoreo posterior a la inauguración quedo totalmente activo, todo el sistema funcionando, operativamente y técnicamente, lo único que no estaba operativo era el sistema de vigilancia con personal que estuviese en la sala de monitoreo mirando lo que ocurre en los diferentes monitores, las imágenes de todos los puntos de la ciudad donde hoy se encuentran las cámaras. Esto era lo único del sistema que no estaba hasta el momento o la semana pasada definido».

Reiteró Gómez que «esto era lo único del sistema que hasta ahora no estaba operativo y estaba funcionando, de hecho hubo muchos casos donde la justicia pidió al municipio, mediante el oficio correspondiente, información de las grabaciones por algunos problemas de seguridad en la ciudad. En estos casos el municipio hace un soporte magnético para tomar las grabaciones y transmitírselas al poder judicial o a la policía, a través de lo que solicitaban en el oficio, lo que digo con esto es que, el sistema en si siempre estuvo funcionando».

Indicó que «desde hace un tiempo ya veníamos estudiando como terminar de definir quienes iban a ser las personas que prestarían servicio en este sector. Entonces tomamos la determinación que teníamos que firmar un convenio con el gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad, donde ellos aporten personal del servicio policial que puedan estar en este servicio de vigilancia pública. Aquí debo aclarar que se dejo deslizar por allí, que el municipio estaba cediendo patrimonio municipal a la provincia, esto no es así, porque el convenio habla específicamente que el gobierno provincial solamente aporta personal policial a este sistema, pero todo el servicio operativo y la administración de todo el sistema lo hace el municipio».

Sala

«Sobre las operaciones en la sala de monitoreo Gómez decía… «El personal afectado al trabajo de vigilancia tiene que estar las veinticuatro horas, que se van a ir rotando. Hoy tenemos dos turnos de efectivos policiales por cada turno, que lo máximo de horas frente a los monitores es de cuatro horas, según estudios, luego de esto las personas pierden la concentración. Con la cantidad de personal que ha dispuesto para esta sala de monitoreo, nos alcanza para cubrir las veinticuatro horas. Esto estaría cubriendo los 365 días del año».

«El municipio tiene la capacidad técnica y logística para mantener este sistema con personal propio, pero viendo la idiosincrasia de vigilancia del personal policial es que sabemos que son ellos los que esta preparados para esto, también se capacitara personal municipal para que trabajen en este sector. Cuando comenzamos con este proyecto se les pidió al personal policial el mapa del delito de nuestra ciudad, en base a esto fue que pusimos las cámaras en forma estratégica por toda la ciudad, donde tenemos nodos donde existen domos y cámaras fijas. En el caso de los domos se operan desde la sala de operaciones en busca de un vehículo o personas, en un seguimiento. La sala está preparada para que haya cuatro puestos de control cada uno con sus operadores trabajando en la vigilancia. Si bien hoy hay dos, es por los protocolos de salud que tenemos en estos momentos de pandemia. Sabemos que esto no es suficiente pero cubre con las necesidades».

Sostuvo además que «en ningún momento se pensó en que el municipio iba a ceder patrimonio municipal a la provincia, bajo ningún punto de vista está contemplado. Este es un convenio de contraprestación de servicios entre lo técnico y operativo que tiene el municipio y el recurso humano que la policía puede asignar para prestar este servicio de vigilancia. Es decir concatenar los dos servicios para beneficio de la comunidad, en definitiva es el único fin que tiene este proyecto».