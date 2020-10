Gabriel Murúa: «hace falta más diálogo para resolver los problemas de la ciudad»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El concejal Prof. Gabriel Murúa dio su parecer acerca de las distintas protestas que protagonizaron durante estos últimos días comerciantes y cuentapropistas locales afuera del municipio y en el centro de nuestra ciudad.

«El sector comercial es uno de los más afectados por esta pandemia, ellos necesitan dialogar con el Ejecutivo que se los pueda realmente escuchar y concertar medidas que los ayuden a salir de esta situación de incertidumbre», sostuvo el edil al momento de expresar su parecer sobre la actual situación que atraviesa el sector, «pero para eso se necesita diálogo y consenso, creo que no basta con emitir una orden o un lineamiento vertical a este sector de la sociedad que está vulnerable en todo sentido, necesitan un trato más próximo, de igual a igual para ponerse en su lugar y concretar medidas decididas en conjunto con ellos que son los que la están pasando mal».

También señaló que es bueno poder contar con la asistencia hacia el sector de programas de ayuda financiera nacionales, provinciales y locales, «pero no basta con eso, la mayoría cumple con todos los protocolos dispuestos para trabajar y poder sostenerse», y agregó: «pero también será necesario un aumento salarial para los empleados municipales y planes y cooperativas para que circule más dinero en la calle y la economía local pueda estar un poco mejor».

En cuanto a la forma de afrontar esta situación por parte del Ejecutivo, el concejal Murúa precisó: «Creo que el Ejecutivo se equivoca en afrontar esta protesta confrontando con la gente, me parece que hay que generar un equipo de diálogo y consenso con este y todos los sectores que lo requieran, para poder lograr medidas que agoten las posibilidades de volver a tener una franja horaria más extensa o la posibilidad de trabajar, que es lo que muchos están solicitando», y aseveró: «la empatía y la solidaridad son los valores que necesitamos desarrollar en este tiempo donde la incertidumbre nos genera ansiedad con esta pandemia que nos afecta en muchos aspectos».