Ex concejal José Campano propone invertir los fondos que quedaron de YPF en el Hospital de Pico Truncado

Pico Truncado

En una entrevista realizada en el Programa «La Tarde de Nativa» por Radio Nativa – MAS RADIO 95.7 Mhz. de Pico Truncado, se entrevistó al Concejal (Mandato Cumplido) José Luis Campano donde tiraba una idea para ayudar al Hospital de la ciudad, que hoy está necesitando de todos los ciudadanos.

Campano aseveró que «el Municipio cuenta con fondos de la Estatal YPF que en su momento les fuera entregado a los municipios por la ampliación de los contratos petroleros en los yacimiento que se encuentran en esta zona. El anterior Intendente Omar Fernández ocupo parte de ese dinero para el equipamiento del parque automotor y maquinaria para la municipalidad, cuando Mimo entrego la intendencia en el año 2.015».

«Yo lo que digo es lo siguiente, estamos viviendo una situación complicadísima con la pandemia que debimos empezar a convivir. Cuando se fue Omar Fernández del gobierno, quedó de ese dinero que YPF entregó a la municipalidad un remanente de un millón de dólares, reitero un millón de dólares. Entonces hoy el Intendente Maimo debería pedirle al Concejo Deliberante la autorización para ocupar esos fondos y volcarlo a las necesidades de nuestro hospital».

Consideró que «si hoy carecemos de ambulancia, no contamos con camillas para el traslado de enfermos de Covid-19, estamos teniendo problemas con los insumos. En mi opinión que se utilice ese dinero (que es de la ciudad) en equipamiento para el hospital. En su momento este Intendente prometió un hospital nuevo, sabemos que hoy no lo van hacer. Digo, por la situación que hoy estamos padeciendo. Y si así lo podríamos hacer, no contamos con profesionales, para trabajar en este hospital. Lo mismo opino de los veinte millones de pesos que el Diputado Farías quiere poner en la Planta de Hidrogeno. No estoy haciendo un planteo, si el hidrogeno ¡si! o el hidrogeno ¡no!. No digo que es malo el proyecto del Diputado Farías, lo que yo digo es que estamos en una situación muy complicada, nuestro hospital está pasando por una situación complicada, el país está pasando por una situación complicada», dijo.

Además sostuvo que «hoy el problema es que no hay fondos, allí tenemos dinero para invertir en salud para nuestra población. Que con la autorización del Concejo y el Intendente dándole el destino a nuestro nosocomio, no creo que haya problema. Así surja un problema de cualquier índole. Creo yo que desde nación no le van a decir que no. Que esos fondos son por ejemplo para la compra de hierros o para comprar cemento. Hoy están todos los planetas alineados, Provincia que comulga con el intendente, nación que comulga con provincia, entonces no habría ningún impedimento para que esos fondos sean invertidos en nuestro hospital, es decir en la salud de nuestra ciudad», opinó.