Urgente mensaje a la gobernadora Alicia Kirchner

Río Gallegos

La diputada nacional Roxana Reyes le escribió una carta a la gobernadora en sus redes sociales pidiéndole que escuche a los médicos y al personal de salud. A continuación, la misiva de la legisladora a Alicia Kirchner.

Sra. Gobernadora:

Necesitamos que escuche a los médicos y al personal de salud. Nosotros ya los escuchamos y dicen esto:

· El problema está afuera del Hospital porque hay gente con neumonía en la casa que llegan en estado terminal al nosocomio.

· La línea 107 no funciona adecuadamente porque está siendo atendida por administrativos, cuando existe una propuesta de ser derivadas a profesionales para evitar que la gente permanezca en su hogar agravando su cuadro y tornándose irreversible.

· No hay suficiente cantidad de testeos y no se están haciendo a tiempo los hisopados.

· El sistema Hospitalario está colapsado. Sin médicos y con la totalidad de camas ocupadas.

· No escucharon el pedido del equipo de médicos de la Unidad de Terapia Intensiva.

· Necesitamos y no puede demorar la autorización de un medicamento compasivo como el Ibuprofeno Inhalado, que ya se está aplicando en muchas provincias.

· Solamente en Río Gallegos hay entre 28 y 30 hogares de adultos mayores que no están siendo testeados.

· Hay un 40% de niños y niñas que no están siendo vacunados y no se avizora desde el gobierno un plan operativo de abordaje de esta situación.

· No se están atendiendo otras patologías que requieren control y seguimiento.

· No hay seguimiento de las personas que se encuentran aisladas. Desde el ministerio de Salud se desconoce la situación actual.

· Se están generando una gran cantidad de derivaciones ante el colapso del sistema sanitario.

Sra. Gobernadora, ¿quién comanda esta tormenta? ¿Quién está tomando las decisiones estratégicas para proteger nuestras vidas?

Le pedimos que reflexionen, corrijan estos errores y tomen medidas urgentes.