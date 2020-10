Violento robo a Locomotora Castro: «Me apuntaron con una 45»

Facebook Twitter

Buenos Aires

El ex campeón del mundo de boxeo relató el robo que sufrió a mano armada: «Estos pibes chorros que me afanaron los invito a que pasen por el gimnasio».

Ni la cuarentena nos pone a salvo de la inseguridad. Tampoco haber sido campeón del mundo de boxeo.

Nadie se queda afuera de vivir un episodio lamentable, violento y riesgoso. Esta vez le tocó a Jorge Fernando «Locomotora» Castro.

Este viernes, en medio de la cuarentena, el ex boxeador relató en su cuenta de Facebook el brutal robo del que fue víctima a manos de unos «pibes chorros» que lo asaltaron a punta de pistola.

El histórico boxeador argentino, de 53 años, expresó en sus redes sociales que recibió un fuerte ataque, le apuntaron con una pistola y lo dejaron sin algunas pertenencias, entre ellas su celular.

«Lamentable. Estos pibes chorros que hoy me afanaron los invito a que pasen por el gimnasio. Vengan que les voy a enseñar a respetar y a cuidar la vida con el box. El día que aprendan, se van a dejar de hacer los guapos con una 45 y van a tener una conducta en la vida», comenzó Castro en su cuenta de Facebook, y agregó: «Todo vuelve y cuando sea tarde van a rendir cuentas».

Más adelante, Locomotora Castro envió un mensaje a los comedores en los que ayuda, entregando comida y ropa, para que se queden tranquilos y puedan comunicarse con él: «A los comedores que vienen a buscar comida les cuento que también me afanaron el celu así que manden mensaje en privado por acá en Face para ver cómo hacemos la semana que viene».

Locomotora Castro convirtió hace meses, en medio de la cuarentena, su gimnasio en Temperley en un comedor comunitario con el que ayuda a decenas de vecinos de la zona, a quienes les brinda un plato de comida.

«Es muy lindo que la gente se pueda llevar una bandeja de comida a su casa», dijo el ex boxeador. «La gente del barrio no tiene un sueldo, vive del laburo día a día, empezó a faltar la comida y tuvimos la idea de poner una olla popular», comentó.