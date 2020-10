Cámara de Comercio: «queremos una pronta definición para los rubros que hoy están parados, la situación es cada vez más angustiante»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Así lo manifestó la comisión directiva de la Cámara de Comercio local frente a la crisis que se profundiza día a día en la escasa actividad económica que se aprecia en la ciudad.

Expresaron su preocupación ya que dijeron «en los comercios que están con sus puertas abiertas las ventas han caído un 50%, y en algunos casos la caída aún es mayor, esta crisis aún es más profunda en los comercios que actualmente están cerrados, por eso queremos una pronta definición para los rubros que hoy están parados, donde la situación es cada vez mas angustiante», indicaron

Más adelante y haciendo una especie de balance respecto a las tareas que han realizado para favorecer, en alguna medida la alicaída actividad comercial, indicaron que «la Cámara trabajó durante estos meses con la secretaria de producción de la Municipalidad para el armado de todos los protocolos, de esa manera para que llegado el momento estemos preparados para trabajar, fueron muchas reuniones rubro por rubro; también se nos dijo que hay rubros que tendrían que cerrar si estábamos en la situación epidemiológica difícil.

En ese sentido se nos habló del programa «Santa Cruz protege», que es evidente no alcanza para cubrir los costos básicos de funcionamiento ante la imposibilidad de trabajar, pero igualmente reconocemos que es una ayuda».

Respecto a reuniones o contactos con autoridades locales o provinciales que permitan profundizar el diálogo sobre la resolución de las problemáticas del sector, señalaron que «en el transcurso de los próximos días la cámara tiene una reunión pendiente con el Vicegobernador y la Municipalidad, con quienes tenemos una comunicación constante por el sector comercial, para este encuentro queremos invitar a uno o dos referentes de algunos grupos comerciales, ya que la problemática nos atraviesa a todos, por eso la unidad del comercio local es fundamental para afrontar esta etapa»

Situación

Sobre la situación de comercios que aún no pueden trabajar, lo mismo que la actividad nula de los días domingos, los integrantes de la comisión expresaron que «hemos solicitado la apertura de los paseos de compras, llamadas Saladitas y demás rubros cerrados, gimnasios, escuelas de danzas, incluidos el Servicio de mesa de los restaurantes, consideramos que estos rubros con un estricto control de protocolo de funcionamiento puedan comenzar a trabajar, del mismo modo hemos reiterado la necesidad de apertura de los pequeños comercios los días domingo, es decir, almacenes de barrios, sector gastronómico incluidos las panaderías, ya que además hay rubros que tienen buenas ventas cuando los supermercados están cerrados, y brindan un servicios en cada barrio de la ciudad».

«Enfrentarnos entre vecinos no garantiza la solución de nuestros problemas»

Esta fue la frase que definió la postura de la Cámara de Comercio, frente a las manifestaciones de distintos comerciantes cuyos rubros aún no están autorizados, en este sentido señalaron que «nosotros representamos a todo el comercio, estén o no asociados a la cámara, entendemos la situación de estos rubros, no se puede soportar prácticamente siete meses sin trabajar, con lo que ello implica, conocemos lo desesperante que son algunos casos, por lo que pedimos tolerancia y la mayor empatía posible frente a las consecuencias de no trabajar por tanto tiempo, es evidente que enfrentarnos entre vecinos no garantiza la solución de nuestros problemas», indicaron finalmente.