Belloni rescata a los diputados «los legisladores no tienen la responsabilidad de gobernar»

El Calafate

El intendente de El Calafate se explayó sobre sus declaraciones recientes «el gobierno provincial tiene que escuchar a los vecinos de Santa Cruz y hacerse eco de su reclamo.

Darle la oportunidad a aquel que quiere usar ibuprofeno inhalado de que pueda hacerlo, y que aquel que no, pueda decir que no. Ese es el mandato que el pueblo le está pidiendo al gobierno, no a los diputados. Los legisladores no tienen la responsabilidad de gobernar».

Javier Belloni salió en defensa del rol de los legisladores «ningún diputado tiene la autoridad para imponer por ley un tratamiento médico. Para eso está el gobierno provincial y su Ministerio de Salud. Imagínense si un concejal le impusiera a un vecino que tiene que tomarse tal o cual remedio. El Poder Legislativo está para otra cosa».

El jefe comunal de la villa turística insistió con la necesidad de volver a recibir vuelos comerciales «la gente nos está pidiendo volver a trabajar. Estoy seguro de que apelando a una mayor responsabilidad individual y trabajando con los protocolos que se diseñaron en estos meses, es perfectamente posible abrir los aeropuertos. Opino lo mismo de las actividades comerciales que todavía hoy no pueden trabajar. Tenemos que escuchar lo que está pidiendo la gente».

«Vuelvo a recalcar que tenemos que estar del lado de la gente, como decía Perón. Gobernar en democracia es hacer lo que nuestros pueblos nos piden», finalizó.