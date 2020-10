Los Concejales del Bloque Socialista de Pico Truncado enviaron una carta documento a la Gobernadora Alicia Kirchner

Facebook Twitter

Pico Truncado

En el programa «La tarde de nativa» de radio Nativa – MAS RADIO 95.7 LRF 750 de Pico Truncado invitaron al Concejal Carlos Mansilla para que cuente dos temas que han salido del Bloque Socialista del Concejo.

Uno de los temas es la Carta Documento enviada a la Gobernadora Alicia Kirchner y sobre un convenio que realiz{o el Ejecutivo Municipal con provincia, sobre la utilización del sistema de monitoreo municipal.

Sobre estos temas manifest{o que «desde que se inicio la cuarentena nosotros hemos estado analizando la situación del país, la situación propia de la provincia y la localidad, con Romely Camino. Entonces decidimos en esta situación que vimos días atrás con los reclamos de profesionales de la salud, que tenían que ver sobre todo con insumos básicos necesarios para nuestro hospital, que esto en su momento fue desmentido por el Director Laurenco», dijo.

Agregó que «pero posterior a su desmentida firma una nota junto con la administradora, solicitando la colaboración de las empresas y comerciantes de la localidad, de insumos para nuestro hospital. Entonces uno dice…si bien existe un déficit fiscal enorme, pero nación ha decidido a través de economía inyectar casi dos millones de dólares (cifra que se está hablando) que no es exclusivo para salud, pero si es para prepararnos para hacer frente a esta pandemia y todas las consecuencias que esto trae. Es decir a todas las cuestiones sociales que hay que atender, en base a esto se repartieron esos fondos a todas las provincias, y son las provincias las que a su vez tienen que repartirlas a los municipios. Uno ve la cantidad de dinero que ha llegado a la provincia y a su vez la auto exigencia que se propuso el estado de reforzar el estado de salud para enfrentar esta situación que nadie la esperaba, Entonces uno dice, el estado tanto provincial como el municipal están trabajando en el lugar que les compete para reforzar el sistema de salud. Entonces nosotros decimos, más allá que jamás fuimos invitados formalmente y oficialmente como Concejo Deliberante a participar en las reuniones del COE local hemos pedido algunas reuniones. Primero cuando estaba el Dr. Laurenco y luego fuimos invitado donde se nos informo en que situación estaba el sistema sanitario y sobre todo en la situación en la cual se encuentra nuestro hospital».

Situación

«Más acá en el tiempo nos encontramos que la situación de la epidemia de este Covid-19 en Caleta Olivia, aparentemente ha ingresado, y está avanzando de manera descontrolada, tal como ha ocurrido en Río Gallegos. Ahora hace unos días nosotros también tenemos casos de Covid-19 positivo y el virus ha ingresado también. Hoy he visto buenas noticias que hay cuatro casos que ya están dados de alta, quedan cuatro todavía», señaló.

Consideró además que «uno lo que percibe es la posibilidad que en la ciudad también los casos se puedan descontrolar, está latente. Entonces debemos tener un sistema de salud que este adecuado para afrontar esta situación. Si tenemos en cuenta que Caleta es la alternativa de salud que tenemos más cerca de nosotros y está en una situación casi descontrolada y nuestro hospital no nos contiene, me pregunto ¿Quién nos va a contener?».

«Ante esta situación es que decidimos en virtud que presentamos un proyecto en el Concejo, pero recién tendremos sesión la semana que viene, hacer una carta documento a la señora gobernadora para hacerle saber de esta situación. Sobre todo si tenemos en cuenta que el gobierno provincial debe hacerse cargo de la salud y brindar todos los insumos básicos, a la vez tenemos una ley provincial de arancelamiento, que ahora tiene otro nombre que se llama fondo se financiamiento para reforzar el sistema de salud, donde un porcentaje de lo que se recaude, que tiene que ver con el arancel que te cobran cuando uno va a atenderse y si vos no estás en una condición vulnerable – social que tiene que ser gratuito, te lo cobran. Y a los que tienen obra social te la toman y después te la facturan, después eso ingresa a ese fondo donde se reparte entre cada uno de los hospitales donde una parte va a pagarle a los profesionales y otra parte debe invertirse en infraestructura».

«Esto es un refuerzo a lo que ya presupuestariamente debe brindarse al hospital. Entonces tenemos lo que viene oficialmente por presupuesto, más lo que se recauda por esta ley que existe más de veinte años. Y hay algo más, las partidas extras que deberían venir de nación a provincia, y que de provincia deberían venir acá. A su vez le incorporamos nosotros un elemento más que es el fondo UNIRSE, donde este fondo de recaudación que tiene la provincia por los aportes que hacen las empresas mineras».

«Truncado no ha recibido nada, tanto es así que ahora en la primer reunión que estuvimos de comisión la Secretaria de Hacienda del municipio nos manifestó que recién habilitaron una cuenta del Fondo UNIRSE porque iba a venir una cierta cantidad de dinero como aporte para el municipio. No sabemos cuánto es, pero desde que se creó el fondo Truncado nunca recibió ningún dinero de esa partida. Entonces hoy que estamos en una situación de emergencia, ese fondo debería estar para asistir también al hospital. Esto es lo que le pedimos a la Gobernadora, que destine parte de esos fondos para atender la situación sanitaria de nuestra localidad».

Monitoreos

«Sobre el tema del sistema de monitoreo, nos enteramos como el resto de los vecinos cuando ya estaba por zoom haciéndose esta reunión con el gobierno provincial y el ejecutivo municipal, en donde aparentemente, porque nosotros no tenemos el acuerdo en el Concejo Deliberante. Donde se estaba firmando un convenio donde aparentemente se cedería el control de la sala de monitoreo o el sistema de video vigilancia, empleados provinciales que serian de la policía provincial».

«En primer lugar nosotros lo que detectamos que si este convenio no va al Concejo Deliberante, vamos a tener un conflicto de poderes. Porque todo lo que tiene que ver con los bienes municipales, aunque los acuerdo los haga el Intendente tienen que ir al Concejo Deliberante para ser aprobados. Esto lo establece la Ley 55».

«Ellos están mencionando una Ley que es posterior que tiene que ver con la Ley de seguridad provincial, todos eso. Pero nosotros desde la creación como municipio nos tenemos que atener a la Ley 55, ahí está bien definido cuales son las facultades tanto del ejecutivo como el deliberativo, en esta cuestión es exclusivamente decisión de los Concejales, es decir del Concejo Deliberante la aprobación o no de un convenio. En este caso estamos cediendo bienes que son del municipio a otra repartición, mas allá que sea estatal o provincial, entonces allí podríamos tener un conflicto de poderes. Porque si el municipio decidió hacerlo por cuenta propia y no enviarlo al Concejo Deliberante nosotros vamos hacer una presentación».

Señaló también que «pero esto del conflicto de poderes se da si no existiera una Ordenanza. Pero hay una Ordenanza en la creación del Sistema de Monitoreo para seguridad. Entonces aquí tenemos otra situación. En el artículo tres, dice claramente, establézcase que el Sistema de video vigilancia ciudadana no consiste en un servicio de policía, ni reviste naturaleza policial. Y después reforzando lo que dice la Ley 55 en el Artículo catorce dice… «que sin perjuicio de la facultad reglamentaria el ejecutivo municipal podrá adoptar todas las medidas que estime adecuadas y conducentes en relación a las funciones, características de recursos humanos y tecnología del servicio para el mejor desenvolvimiento del sistema de video vigilancia ciudadana. Ad Referéndum del Honorable Concejo Deliberante. En la Propia Ordenanza ya establece la colaboración reciproca. No solo con el gobierno provincial es decir la Policía Provincial, sino también con la Policía Federal y la seguridad nacional, además también con la justicia».

Agregó que «también decimos que se podría, el intendente incurrir en un incumplimiento a los deberes de funcionario público. Si él quiere ceder esos bienes. Primero tiene que mandar el convenio o el acuerdo al Concejo Deliberante. Y si no quiere que el servicio de vigilancia sea municipal, que para eso se hizo la inversión con fondos municipales para tener todas las cámaras que están instaladas y funcionando. Entonces allí vamos a tener otro inconveniente. Nosotros estaremos esperando hasta la nueva sesión», consideró finalmente.