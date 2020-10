Juan Curallán: «si los diputados no están a favor de la gente que den un paso al costado»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Mientras se aborda la utilización del tratamiento con Ibuprofeno Inhalado como paliativo en gran parte del país, incluso ya se aplica en varias provincias con éxito, en la provincia liderada por Alicia Kirchner, en Santa Cruz, la Cámara de Diputados trató sobre tablas la utilización de tratamiento con ibuprofeno inhalado en pacientes con Covid 19.

«¿Por qué los diputados de Santa Cruz se oponen a la utilización de tratamiento con Ibuprofeno Inhalado?», se preguntó el joven dirigente sobre la decisión que tomaron los legisladores del Frente de Todos.

«Un sector de diputados del Frente para Todos se opuso. Una de ellas fue la diputada por pueblo de Caleta Olivia, Liliana Toro, quien votó en contra del uso de Ibuprofeno inhalado para la recuperación, dejando en vista que no tiene conocimiento de los beneficios y el alivio que traería no sólo a pacientes con severos ahogamientos, sino también al propio sistema de salud que ya se encuentra colapsado», indicó Juan Curallán, referente de la ciudad.

Curallan quien se ha destacado en este último tiempo por realizar tareas solidarias a beneficio de los vecinos de Caleta Olivia, sostuvo además que «como es costumbre los representantes de Caleta Olivia siempre dando ejemplos de lo que no se debe hacer como buen ciudadano. ¿Quizás sea por intereses económicos?, es sabido que la patente del ibuprofenato de sodio es una patente que se donó, por lo tanto, la adquisición para la población es gratuita y llega a la gente sin costo. Pese a que está en fase experimental como la aplicación de plasma o suero equino, entre otras alternativas».

Cabe mencionar que desde Nación existió un anuncio sobre la venta de dos nuevos medicamentos en los próximos días, acaso ¿tendrá que ver esto con el cambio de opinión de varios diputados en Santa Cruz?

«La realidad es que en Santa Cruz hoy estamos sin camas disponibles con un sistema de salud colapsado, donde es necesario aliviar los síntomas de ahogamiento y falta de aire en los pacientes a través de la nebulización con ibuprofeno. Cada minuto que pasa mueren personas y esta alternativa podría salvar vidas», consideró.

«Desde Caleta Olivia, con vergüenza por quienes nos representan en la Cámara de diputados, por poner en duda sobre un tratamiento que ha sido estudiado y experimentados por renombrados científicos y neumólogos de nuestro país», el pedido del joven referente, Juan Curallan, es un llamado a la reflexión.

«Es un pedido de asistencia para que el Ministerio de Salud pueda aprobarlo, asistencia que se aplicaría principalmente en la localidad de Río Gallegos donde el sistema de salud ya se encuentra colapsada, y a poco días de que sea declarada la transmisión comunitaria en Caleta Olivia donde contamos también con muy pocas camas disponibles».

«Independientemente de lo que se trató en la legislatura, el Ministerio puede aprobar mediante una resolución, ya que el medicamento al no estar aprobado por ANMAT no se puede comprar en una farmacia», manifestó.

Añadió que «es por ello, que otras provincias lo están aplicando a través de la aprobación de resoluciones ministeriales amparadas en el punto 37 del tratado de Helsinki, que habla sobre uso compasivo de medicamentos en paciente».

«Las provincias que lo están utilizando como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Chubut que va por este camino, han tenido exitosos resultados y sin tantas vueltas han decidido elegir la vida antes que los intereses políticos y económicos. Si quienes nos representan no pueden entender eso, deberían dar un paso al costado».