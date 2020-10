Belloni «Perón nos diría que abramos los aeropuertos y apoyemos el ibuprofeno inhalado»

Facebook Twitter

El Calafate

El intendente de El Calafate habló de las 20 verdades peronistas y recordó que la primera de ellas llama a defender los intereses del pueblo. Insistió con la reanudación de los vuelos comerciales, el uso del ibuprofeno inhalado y la reactivación de la actividad comercial.

El jefe comunal de la villa turística, Javier Belloni, señaló «la primera de las verdades peronistas dice ‘La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo’. Me parece que eso es lo que hace falta tener en cuenta siempre».

«Hoy nuestra sociedad nos está pidiendo que reactivemos los vuelos, que se apruebe el tratamiento con ibuprofeno inhalado, y tener la posibilidad de volver a trabajar. Entonces me parece que tenemos que avanzar en ese sentido».

Belloni lanzó un claro mensaje sentando postura en cuanto al tipo de medidas que espera a partir del 11 de octubre. No obstante, remarcó que es necesaria «una mayor responsabilidad individual para cuidarnos». En esa línea recordó la primera de las verdades peronistas, doctrina con la que se identifica el Gobierno nacional, provincial, y su propio proyecto a nivel local.

«Siempre conviene recordar al general Perón en momentos difíciles. Quienes nos identificamos con su doctrina tenemos que hacer el ejercicio de volver a las bases permanentemente. Creo que nuestra sociedad hoy nos está dando un mensaje claro sobre el rumbo a adoptar. Ese es un camino con vuelos para reactivar el turismo, con ibuprofeno inhalado y con la apertura de la mayor cantidad de actividades económicas posibles. Aprendimos mucho en estos siete meses, y hay que volcar ese aprendizaje a la realidad» sostuvo el intendente de El Calafate.

En cuanto a la reanudación de los vuelos comerciales y de la actividad económica Belloni aclaró «hace tiempo que vengo sosteniendo que tenemos que convivir con el virus. Que todos tenemos que demostrar una mayor responsabilidad personal. En eso estamos trabajando. Las distintas áreas de gestión vienen avanzando en la implementación y capacitación sobre protocolos para poder tener actividad económica con el menor riesgo posible. Esto se tiene que complementar con un sistema sanitario que acompañe y hay muchas provincias que encontraron en el ibuprofeno inhalado una alternativa eficaz».