Murúa: «las ayudas a los comerciantes tienen que ser acompañadas por un aumento de salarios para municipales y planes sociales»

Caleta Olivia

Durante el desarrollo de la sesión 541 del Honorable Concejo Deliberante que una vez mas tuvo lugar de manera virtual, los concejales del oficialismo decidieron mandar a archivo el pedido del concejal Prof. Gabriel Murúa para que se autorice el uso del ibuprofeno inhalado.

A instancias de un proyecto sobre pedir que el DEM gestione créditos para las Pymes ante el Banco Santa Cruz, el concejal Prof. Gabriel Murúa, señaló que mas allá que el comercio y el sector de los pequeños empresarios están pasando una situación compleja en lo económico producto de la pandemia, es central que para que haya circulante, se dé un aumento en los sueldos de los empleados municipales y de los planes y cooperativas», y agregó: «los precios se dispararon de manera exponencial en todos los rubros, por eso creo que como ya se hizo a nivel provincial con los empleados de la administración pública donde están discutiendo por segunda vez una mejora salarial, que en Caleta Olivia el Ejecutivo haga lo propio con sus empleados que ya no llegan a cubrir ni siquiera la canasta básica de alimentos».

En tanto que sobre la determinación de sus pares de enviar a archivo el pedido al Ministerio de Salud para que se permita el uso del ibuprofeno inhalado a pacientes infectados por COVID19 que así lo requieran, manifestó: «buscaba que se tenga en cuenta la necesidad de poder ampliar nuestros derechos en un contexto de salud limite», y agregó: «Venimos viviendo en Caleta Olivia una situación que no es la misma que en otros puntos tal el caso de Río Gallegos, pero tenemos que prepararnos y tener todo listo, y en parte estar preparados, es poder contar con este uso del ibuprofeno en ciertos casos».

Asimismo, refirió que médicos, profesionales de la salud y otras Provincias ya aprobaron su uso, «Tenemos que tener este tratamiento disponible, y que nuestros médicos y vecinos puedan acceder, no seamos nosotros, la clase política quienes le neguemos la posibilidad a la gente de elegir», y aseveró: «lamento mucho que no me acompañen, pero seguro nuestros vecinos se acordarán de esta actitud poco empática y tan lejana a los designios del Presidente Perón, del que ellos tanto hablan».

Los concejales del oficialismo, también enviaron a archivo un pedido del concejal Murúa para que el Ejecutivo brinde detalles sobre inversiones y acciones que se están llevando a cabo en el Complejo Deportivo Municipal, dispuesto como centro de aislamiento para pacientes COVID19.