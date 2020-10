Hoteles K: investigan una nueva ruta del dinero vinculada a Hotesur

Facebook Twitter

Buenos Aires

El juez Ercolini ordenó levantar el secreto bancario para investigar movimientos de dinero de Cristóbal López hacia las empresas de Osvaldo Sanfelice y que luego finalizaban en Hotesur.

Cuando el juez Julián Ercolini envió a juicio oral a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner por lavado de dinero a través del rubro hotelero, ordenó que se siga investigando un tramo de las operaciones que involucraba a otros actores: Osvaldo Sanfelice, dueño de Idea SA la última empresa que gerenció los hoteles de la familia Kirchner, y a Cristóbal López dueño de la hostería Los Notros y el hotel El Retorno. Sobre este conjunto de firmas y otros como Oil Combustibles (la petrolera que adeuda al fisco $ 8.000 millones), la justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal: se investiga la ruta de dinero que habría sido derivada a Hotesur SA.

Lázaro Báez administró tres de los cuatro hoteles de la familia Kirchner hasta julio de 2013.

Entonces, había estallado el caso conocido como la Ruta del Dinero K, el mismo en el que la justicia corroboró que el empresario patagónico llegó a lavar 60 millones de dólares entre 2010 y 2013.

La ex Presidenta decidió no renovar más el contrato de gerenciamiento y explotación de Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate), Las Dunas y La Aldea de El Chaltén. Tiempo después, otro juez, determinó que con los complejos turísticos, se lavaron $ 80 millones.

La administración de los hoteles quedó en manos de Osvaldo Sanfelice -ex socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria-, a través de la empresa IDEA SA. La misma, fue intervenida por diversas irregularidades. Por ejemplo, Hotesur reclama deudas de alquileres y cánones que no se pagaron: la cifra asciende a $ 3.406.854. El TOF 5 -que debe realizar el juicio por el caso Hotesur SA-, decidió prorrogar la intervención de la gerenciadora del hotel, hasta tanto se clarifiquen los números y se salden las deudas.

Los valores que rodean a Idea SA resultan desproporcionados para el interventor quien según el cálculo que realizó, el contrato de locación -antes que ambas empresas fueran intervenidas-, se fijó en una renta anual de 70.000 dólares, ya que según las averiguaciones realizadas se estimó que el valor del inmueble más sus bienes de uso «difícilmente fueran menor a 8 millones de dólares».

Investigación

Junto con estas cuestiones de locación, el fiscal Gerardo Pollicita profundizó la investigación respecto al origen de los fondos recibidos por la firma IDEA S.A. Para el fiscal Pollicita hay un circuito de fondos que eran los que finalmente «engrosaban el patrimonio de los ex presidentes Kirchner», como sostuvo en uno de sus dictámenes.

En esta ocasión, el movimiento de dinero que se investiga incluye a Cristóbal López.

«De la prueba recolectada hasta el momento se han detectado distintas operaciones desde la empresa OIL COMBUSTIBLES S.A.la cual fue beneficiaria del fraude al Estado Nacional a través del impuesto a los combustibles líquidos- hacia otras firmas vinculadas, INVERSORA M&S S.A., LOS NOTROS S.A., CPC S.A., ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A., OIL M&S S.A., HOSTERÍA EL RETORNO S.A. y AGOSTO SA las cuales, en última instancia, habrían canalizado dinero a favor de IDEA S.A y Osvaldo José SANFELICE», sostiene el dictamen al que accedió Clarín.

En este planteo, hay otro dato: Cristóbal López y Sanfelice están procesados por lavado de dinero, ya que Agosto SA recibió del empresario K más de $ 39 millones, que provenían -sostiene la acusación- de «ganancias ilícitas obtenidas por el Grupo Indalo». Después, se desarrolló «un mecanismo para el reciclaje de una porción de esas ganancias ilícitas»: el dinero primero circulaba en el grupo Indalo como «préstamos» y después se contrataba a Agosto SA.

Fondos

Ese movimiento de fondos, para la fiscalía era parte de una estructura mayor que es la que rastrean en este caso donde se incluye a Idea SA y a los hoteles de Cristóbal López, ya que los mismos compartieron empleados y facturación cruzada con Hotesur, propiedad de los Kirchner.

En consecuencia, ahora la fiscalía de Pollicita busca establecer el circuito de fondos que «derivarían finalmente en las cuentas de Hotesur con el fin de beneficiar con fondos ilícitos el patrimonio de la familia Kirchner», explicaron fuentes judiciales a Clarín.

Para obtener mayores detalles de cómo circulaba el dinero, bajo qué justificativos y determinar si el origen del mismo era espurio, la fiscalía requirió el levantamiento fiscal de las empresas de Cristóbal López, como las que son propiedad de Sanfelice, por el período fiscal 2013 – 2017.

Como el juez Julián Ercolini ya había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y/o bancario de algunas de las personas físicas y jurídicas investigadas, la fiscalía pidió ampliar dicha medida, «con el propósito de profundizar la investigación» y por ello pidió el levantamiento de Oil Combustibles (en proceso de quiebra), Los Notros SA, Inversora M&S, Hostería El Retorno. También de Agostos SA y sobre su dueño, Osvaldo Sanfelice. (Fuente: Clarin)